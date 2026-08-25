ZILLOW E REDFIN FECHAM ACORDO COM A FTC

A Zillow e a Redfin chegaram a um acordo com a Federal Trade Commission após acusações de redução ilegal da concorrência no mercado de anúncios de imóveis para aluguel

A Zillow e a Redfin chegaram a um acordo com a Federal Trade Commission após acusações de redução ilegal da concorrência no mercado de anúncios de imóveis para aluguel.

Segundo a FTC, a Zillow pagou US$ 100 milhões para que a Redfin encerrasse sua operação independente, transferisse clientes e permanecesse fora desse mercado por até nove anos.

Agora, a Redfin terá de retomar sua própria operação em até seis meses após a aprovação judicial, contratar funcionários e investir milhões de dólares na plataforma.

Para os consumidores, isso não representa uma queda imediata nos aluguéis, mas poderá ampliar as opções de busca e aumentar a concorrência entre os sites.