Seis meses após morte, família homenageia Gabriella Perpetuo no dia em que ela completaria 30 anos

Encontro reuniu pais, irmã, familiares, amigos, professores e até o pediatra de Gabriella; cartões levaram mensagens de amor e um alerta contra a violência doméstica

O dia 19 de agosto de 2026 seria de celebração para Gabriella Perpetuo Faria. Ela completaria 30 anos. Pouco mais de seis meses depois de sua morte, a família decidiu não deixar o primeiro aniversário sem sua presença passar em branco.

Os pais de Gabriella, Monique Perpetuo e Nilson Perpetuo, e a irmã mais nova, Isabella Perpetuo, reuniram familiares e amigos para uma homenagem marcada pela saudade, pelo carinho e pelas lembranças deixadas por ela.

O encontro começou em uma igreja e contou com a presença de pessoas que fizeram parte de diferentes momentos da vida de Gabriella, incluindo amigos, professores e até seu pediatra. Depois, os participantes seguiram para a casa de uma tia, onde compartilharam histórias e recordações em um momento mais reservado.

Mensagem da mãe

“Eu, o pai da Gabriella, Nilson Perpetuo, e nossa filha mais nova, Isabella Perpetuo, junto com familiares e amigos, fizemos uma linda homenagem para ela. Já se passaram seis meses de sua partida e, por mais que doesse, não poderíamos deixar o aniversário dela passar em branco.

Fizemos uma reunião na igreja com amigos, professores — até o pediatra dela esteve presente. Depois, fomos para a casa da tia da Gabriella e, entre familiares e amigos próximos, compartilhamos memórias e histórias.

Escrevemos mensagens em cartões para a Gabriella, para dizer o quanto ela é amada e o quanto faz falta para todos nós. No verso de cada cartão, colocamos um número de ajuda para vítimas de violência doméstica.

Espero que, quando algum balão se abrir, esse cartão caia perto de alguém que esteja precisando de um ‘sinal de Deus’ para pedir ajuda. Foi um momento realmente lindo”, relatou Monique.

Homenagem transformada em alerta

Os cartões que acompanharam os balões uniram duas mensagens: o amor da família por Gabriella e a esperança de ajudar outras pessoas que possam estar vivendo uma situação de violência.

No verso, foi colocado o telefone da National Domestic Violence Hotline, serviço gratuito e confidencial de apoio às vítimas nos Estados Unidos. A intenção, segundo Monique, é que a homenagem também possa se transformar em um sinal para alguém procurar ajuda.

Atualização do caso

Gabriella morreu em 5 de fevereiro de 2026, em uma residência de Ooltewah, no condado de Hamilton, Tennessee. Darron Lee, namorado dela e ex-jogador da NFL, foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau.

Em junho, um grande júri formalizou a acusação de homicídio. A imputação inicial de adulteração de provas foi retirada, e a promotoria informou que concentraria o processo na morte de Gabriella. Lee permanece preso sem direito a fiança.

Na audiência de 8 de julho, a defesa não apresentou uma declaração formal de culpa ou inocência. Pelas regras processuais do Tennessee, o tribunal registrou uma declaração de não culpado. A próxima audiência está prevista para 8 de outubro de 2026.

Paralelamente ao processo criminal, a mãe de Gabriella apresentou uma ação civil por morte indevida, com pedido de US$ 50 milhões em indenizações.

Darron Lee é formalmente acusado, mas permanece presumido inocente até uma eventual condenação definitiva.

Para a família, o dia 19 de agosto foi uma oportunidade de recordar Gabriella para além das circunstâncias de sua morte: como filha, irmã e amiga profundamente amada. Ao transformar a saudade em conscientização, seus familiares esperam que a memória dela também ajude outras mulheres a reconhecer a violência e buscar proteção.

Onde buscar ajuda nos Estados Unidos

A National Domestic Violence Hotline oferece atendimento gratuito e confidencial, 24 horas por dia:

Telefone: 1-800-799-SAFE (7233)

Mensagem de texto: envie START para 88788

Em situação de perigo imediato, ligue para o 911.