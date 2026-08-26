Brasileira morre após salvar menina de afogamento em rio de New Jersey

Priscila Alvares Pereira dos Santos conseguiu levar a criança até a margem, mas desapareceu na água. O corpo foi encontrado no dia em que ela completaria 34 anos

A brasileira Priscila Alvares Pereira dos Santos, de 33 anos, morreu após salvar uma menina de 9 anos que se afogava no Rio Delaware, em New Jersey.

O caso aconteceu pouco antes das 4 p.m. de segunda-feira, 24 de agosto, nas proximidades do Amico Island Park, em Delran, no condado de Burlington.

Segundo o Departamento de Polícia de Delran, Priscila viu a menina enfrentando dificuldades dentro do rio e entrou na água para ajudá-la. Ela conseguiu alcançar a criança e empurrá-la em direção à margem, onde outras pessoas conseguiram retirá-la da água em segurança.

Durante o resgate, porém, Priscila submergiu e não voltou à superfície.

Uma grande operação de busca foi iniciada, com a participação de departamentos de polícia e bombeiros, equipes de mergulho e agentes da New Jersey State Police. Os trabalhos foram suspensos durante a noite e retomados por volta das 6h30 de terça-feira.

O corpo de Priscila foi localizado às 8h15, a aproximadamente 6 metros de uma das praias do parque. A terça-feira, 25 de agosto, seria o aniversário de 34 anos da brasileira.

“Priscila morreu como uma heroína. Ela salvou uma menina”, declarou o chefe da Polícia de Delran, Matt Gasper.

Segundo o marido de Priscila, a criança resgatada tinha 9 anos e fazia parte da família. A identidade da menina não foi divulgada pelas autoridades.

Brasileira vivia nos EUA havia cinco anos

De acordo com uma campanha criada com autorização da família, Priscila era natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vivia nos Estados Unidos havia aproximadamente cinco anos.

Ela trabalhava com limpeza de casas e deixa o marido, Alex Cândido do Nascimento, e dois filhos, de 9 e 3 anos. O filho mais novo é autista e dependia especialmente dos cuidados e do apoio diário da mãe.

Amigos descreveram Priscila como uma mulher alegre, forte, generosa, dedicada à família e sempre disposta a ajudar outras pessoas.

Uma campanha no GoFundMe foi criada para auxiliar a família com despesas de funeral, moradia, alimentação, cuidados com os filhos e outras necessidades. Alex é o beneficiário direto dos valores arrecadados.

Correntes fortes e imprevisíveis

As autoridades alertaram que nadar naquela região do Rio Delaware é proibido. Placas instaladas no parque informam sobre os riscos provocados pela profundidade, pelas mudanças da maré e pelas correntes fortes e imprevisíveis.

A polícia informou que não existem indícios de circunstâncias suspeitas. O Burlington County Medical Examiner’s Office continua responsável pela investigação e pela determinação formal da causa da morte.

Campanha da família:

https://www.gofundme.com/f/support-priscilas-children-after-her-heroic-rescue