USPS propõe aumento temporário de até US$ 20,80 nas encomendas de fim de ano

Reajuste sazonal atingiria serviços como Priority Mail, Ground Advantage e Priority Mail Express entre outubro de 2026 e janeiro de 2027.

O Serviço Postal dos Estados Unidos, o USPS, anunciou uma proposta de aumento temporário nos preços das encomendas durante o período de festas de fim de ano.

Os novos valores deverão entrar em vigor em 4 de outubro de 2026 e permanecer até 17 de janeiro de 2027. A mudança, entretanto, ainda depende da análise favorável da Postal Regulatory Commission, órgão responsável pela regulamentação postal nos Estados Unidos.

A proposta atinge encomendas domésticas enviadas por meio dos seguintes serviços:

* Priority Mail Express;

* Priority Mail;

* USPS Ground Advantage;

* Parcel Select.

Segundo o USPS, nenhum outro produto ou serviço está incluído nessa mudança sazonal.

QUANTO OS PREÇOS PODEM AUMENTAR

O acréscimo dependerá do peso da encomenda, da modalidade escolhida e da distância entre o local da postagem e o destino.

Nos serviços Priority Mail e USPS Ground Advantage, uma encomenda de até três libras enviada para as zonas de menor distância poderá ter um acréscimo de US$ 0,50 no atendimento de varejo.

Nas zonas mais distantes, o aumento para uma encomenda pequena poderá variar de US$ 0,75 a US$ 1, dependendo do serviço escolhido.

As caixas grandes do Priority Mail Flat Rate terão acréscimo proposto de US$ 2,10. Os demais produtos Flat Rate poderão ficar US$ 1 mais caros.

Os maiores aumentos atingiriam as encomendas pesadas e enviadas por longas distâncias. No Priority Mail Express, um pacote entre 26 e 70 libras destinado às zonas 5 a 9 poderá ter um acréscimo de US$ 20,80.

Para clientes comerciais, os reajustes propostos começam em US$ 0,40 e podem chegar a US$ 18,20, dependendo do serviço, peso e destino.

IMPACTO PARA FAMÍLIAS E PEQUENOS NEGÓCIOS

A mudança pode afetar principalmente famílias que enviam presentes durante o Natal e pequenos empresários que dependem do USPS para entregar produtos vendidos pela internet.

As zonas postais são determinadas principalmente pela distância entre a origem e o destino. Quanto maior a distância e mais pesado o pacote, maior poderá ser o reajuste.

O USPS afirma que a alteração é temporária e busca adequar os preços ao aumento da demanda e às práticas do mercado durante o período de festas.

Caso a proposta seja confirmada, os valores anteriores deverão voltar a ser aplicados em 17 de janeiro de 2027. Os consumidores poderão consultar as tabelas completas no Postal Explorer, portal oficial de preços do USPS.