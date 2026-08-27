Comunidade brasileira se mobiliza para encontrar Ytalo Felipe dos Santos Nascimento, desaparecido há dois meses na Califórnia

Uma família brasileira vive momentos de angústia e mobiliza a comunidade em busca de informações sobre Ytalo Felipe dos Santos Nascimento, de 34 anos, desaparecido na região de Los Angeles, Califórnia.

Segundo os familiares, o último contato com Ytalo ocorreu em 23 de junho, na cidade de Westminster, no Condado de Orange. Desde então, não há notícias sobre seu paradeiro.

Quem é Ytalo: ele mede aproximadamente 1,90 metro de altura e, segundo a família, enfrenta um transtorno psiquiátrico — condição que aumenta a preocupação dos parentes com sua segurança. Há a possibilidade de que ele esteja em situação de rua na região.

O apelo da família: os parentes pedem que moradores de Westminster, do Condado de Orange e de outras regiões do sul da Califórnia fiquem atentos e compartilhem o caso. Qualquer informação, por menor que pareça, pode ajudar a reconstruir os últimos passos de Ytalo.

Como ajudar:

Contato com a mãe, Claudia: +55 79 99851-3960

Contato com Marla: 781-346-2047

Perfil de Ytalo no Facebook está sendo divulgado pela família para ajudar na identificação

Em caso de localização ou avistamento, a orientação é acionar a polícia local imediatamente e avisar a família

Até o momento, não há confirmação de que Ytalo tenha sido localizado. A recomendação das autoridades e da família é que qualquer pista seja levada primeiro à polícia local.

Fonte: Brazilian Times, com informações da família.