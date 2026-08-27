Surto de Listeria ligado a queijos deixa 14 hospitalizados e uma morte nos EUA

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, encerrou a investigação de um surto de Listeria relacionado a queijos produzidos pela Clover Hill Dairy, de Mechanicsville, Maryland.

Segundo a atualização divulgada na quarta-feira (26), 15 pessoas foram infectadas em quatro estados. Quatorze precisaram ser hospitalizadas e uma morreu.

Os casos foram registrados em Illinois, Maryland, New York e Virginia. Os sintomas começaram entre março de 2023 e 8 de julho de 2026.

A investigação relacionou o surto ao 'requesón', um queijo fresco latino semelhante à ricota - e diferente do requeijão cremoso consumido no Brasil - fabricado pela Clover Hill Dairy.

Os produtos recolhidos foram distribuídos em Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Virginia e Washington, D.C. A FDA alerta que eles podem ter chegado a outros estados.

Todos os queijos da Clover Hill Dairy que estavam no mercado foram incluídos no recall. Como parte da produção foi revendida ou reembalada, os produtos podem aparecer sob diferentes marcas, entre elas:

36.KESSO;

37.Quesos La Ricura;

38.Izalco;

39.De Mi Pueblo;

40.Rio Lindo;

41.La Colonia;

42.Selectos Latinos.

Quando disponível, o consumidor deve procurar no rótulo o número de licença ou identificação da fábrica '24-128'.

A FDA afirma que os queijos recolhidos não devem mais estar à venda e que a maioria já ultrapassou a data de validade. O risco permanece, entretanto, para produtos guardados em refrigeradores ou congeladores.

O órgão recomenda que consumidores não comam nem sirvam produtos incluídos no recall. Se o queijo foi congelado sem a embalagem original e não é possível identificar sua procedência, a recomendação é descartá-lo.

Recipientes, prateleiras e superfícies que tiveram contato com o produto devem ser cuidadosamente higienizados. A bactéria Listeria consegue sobreviver em temperaturas de refrigeração e pode contaminar outros alimentos.

Sintomas e grupos de risco

Os sintomas geralmente aparecem até duas semanas depois do consumo, mas podem começar no mesmo dia ou até dez semanas mais tarde.

Casos leves podem provocar febre, dores musculares, náusea, cansaço, vômito e diarreia. Infecções graves podem causar dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio e convulsões.

Gestantes, pessoas com 65 anos ou mais e pacientes com o sistema imunológico enfraquecido possuem maior risco de desenvolver quadros graves. Durante a gravidez, a infecção pode provocar aborto, parto prematuro ou uma infecção potencialmente fatal no bebê.

Quem apresentar sintomas depois de consumir um produto suspeito deve procurar atendimento médico.

O alerta não envolve todas as ricotas ou todos os queijos frescos vendidos nos Estados Unidos. A identificação da fábrica, da marca e da origem do produto é fundamental.



