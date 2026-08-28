Surto ligado à alface-americana atinge 20 estados e supera 11 mil casos nos EUA

CDC confirma 11.458 casos, 495 hospitalizações e duas mortes. Geórgia, Tennessee e Texas foram incluídos na investigação.

Um surto de ciclosporíase associado ao consumo de alface-americana, conhecida nos Estados Unidos como iceberg lettuce, já atingiu 20 estados americanos.

De acordo com a atualização divulgada pelo CDC e pela FDA, 11.458 pessoas foram diagnosticadas com a doença, 495 precisaram ser hospitalizadas e duas mortes foram registradas.

Geórgia, Tennessee e Texas são os três novos estados incluídos na investigação.

As autoridades relacionaram o surto à alface processada pela Taylor Farms de Mexico, produzida na região central do México e distribuída para consumidores, restaurantes e supermercados nos Estados Unidos.

Entre as pessoas infectadas estão consumidores que relataram exposição ao produto em diferentes estabelecimentos, incluindo unidades do Taco Bell.

A empresa retirou do mercado, em 17 de julho, todas as alfaces-americanas provenientes da região central do México. O recall também incluiu produtos da marca Marketside vendidos no Walmart.

Segundo a FDA, as datas de validade dos produtos recolhidos já passaram e a alface relacionada especificamente a este surto não deve mais estar disponível em lojas ou restaurantes.

A maioria dos pacientes começou a apresentar sintomas antes do anúncio do recall. As autoridades alertam que o número real de infectados pode ser ainda maior, porque muitas pessoas se recuperam sem procurar atendimento médico ou realizar testes.

O que é a ciclosporíase?

A ciclosporíase é uma infecção intestinal provocada pelo parasita microscópico Cyclospora cayetanensis. A contaminação acontece principalmente pelo consumo de alimentos ou água contaminados.

Os sintomas mais comuns incluem diarreia aquosa e frequente, perda de apetite, emagrecimento, cólicas, inchaço abdominal, gases, náusea e cansaço intenso. Também podem ocorrer vômito, febre, dor de cabeça e dores no corpo.

Os sintomas normalmente começam cerca de uma semana após a contaminação, mas podem aparecer entre dois dias e duas semanas depois. Sem tratamento, podem continuar por várias semanas.

O CDC orienta que pessoas com sintomas procurem atendimento médico e informem sobre a possibilidade de exposição à Cyclospora. Exames comuns de fezes nem sempre incluem automaticamente o teste para o parasita.