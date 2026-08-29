Walmart pagará US$ 50 milhões em acordo com governo dos EUA por acusações envolvendo opioides

O Walmart concordou em pagar US$ 50 milhões para encerrar um processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que acusava farmácias da rede de dispensarem milhares de receitas inválidas de opioides e outras substâncias controladas.

Segundo o governo, a empresa teria ignorado sinais de alerta e permitido o preenchimento de receitas emitidas por médicos suspeitos de operar as chamadas “pill mills”, além de não comunicar adequadamente pedidos considerados suspeitos.

O processo foi aberto em 2020 e alegava violações da Lei de Substâncias Controladas desde 2013. O acordo também prevê medidas de fiscalização mais rígidas, incluindo monitoramento dos padrões de distribuição de medicamentos e um canal para funcionários e clientes denunciarem possíveis irregularidades.

O Walmart não admitiu responsabilidade. O Departamento de Justiça destacou que as acusações resolvidas pelo acordo são apenas alegações e que não houve determinação judicial de responsabilidade.