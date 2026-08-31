Operação nos EUA localiza 163 crianças desaparecidas; casos envolvem fugas, disputas de guarda, abuso e tráfico humano

Uma operação coordenada pelo Departamento de Polícia da Flórida (FDLE), batizada de “Operation Statewide Shield” (“Escudo Estatal”), localizou e recuperou 163 crianças e adolescentes desaparecidos ou em situação de risco. O resultado foi anunciado em 25 de agosto de 2026 pelo gabinete do procurador-geral da Flórida, James Uthmeier.

O que se sabe até agora

A ação durou cinco dias e reuniu agentes estaduais, federais e locais, além de profissionais de assistência social, saúde e proteção à infância. As autoridades identificaram, localizaram e recuperaram crianças com idades entre 2 meses e 17 anos , muitas das quais tinham passado por diferentes níveis de abuso, negligência, exploração ou envolvimento com outras atividades criminosas, incluindo tráfico humano.

Segundo o balanço divulgado, as recuperações na Flórida se concentraram em:

•Tampa Bay: 46 casos

•Miami: 41 casos

•Jacksonville: 32 casos

•Orlando: 21 casos

•Fort Myers: 12 casos

•Pensacola: 8 casos

•Tallahassee: 3 casos

Três pessoas foram presas até o momento, e as autoridades sinalizaram que outras prisões podem ocorrer conforme a investigação avança.

Alcance internacional

A operação também se estendeu a outras regiões dos Estados Unidos, como Alabama, Califórnia, Ohio, Nova Iorque, Carolina do Norte, Porto Rico e Tennessee . Além disso, houve resgates de crianças em situações semelhantes no Brasil, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Finlândia, Gana, Guatemala, Itália, Jamaica, México, Espanha e Taiwan , embora o número exato de casos por país não tenha sido divulgado.

Pontos importantes a esclarecer

•Os 163 casos não representam um grupo homogêneo: incluem fugas de casa, disputas de guarda, situações de abuso e casos ligados a tráfico humano — cada um com natureza jurídica distinta.

•Até o momento, não foi detalhado publicamente como a suposta rede opera nem quais evidências levaram à localização das vítimas.

•Não há confirmação oficial de quantos casos, especificamente, têm ligação direta com o Brasil.

Por que isso importa

De acordo com o National Protection Task Force, mais de 460 mil crianças desaparecem em média todos os anos nos Estados Unidos — a maioria é encontrada —, e uma em cada sete crianças que fogem de casa acaba sendo vítima de tráfico sexual.

Nota sobre desinformação: Como o caso envolve menores e acusações graves, é importante que qualquer divulgação nas redes se limite ao que foi oficialmente confirmado pelas autoridades. Detalhes não verificados — nomes, acusações específicas contra indivíduos, ou conexões com casos locais — não devem ser tratados como fato até confirmação oficial, para evitar danos a pessoas inocentes e prejuízo às investigações em curso.

