Mangas vendidas no Walmart são recolhidas por risco de Salmonella

Mangas vendidas em lojas do Walmart em quatro estados americanos estão sendo recolhidas devido ao risco de contaminação por Salmonella, segundo informações divulgadas pelas autoridades de segurança alimentar.
A empresa Panorama Produce iniciou o recall de 302 caixas de mangas que podem estar contaminadas. Os produtos foram distribuídos entre os dias 10 e 21 de agosto para lojas nos estados de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia.
As mangas são comercializadas em caixas da marca Martina. As unidades podem ser identificadas por um adesivo azul-claro com as informações Agrofepac, “Produce of Mexico”, código PLU 4584 e UPC 07503061948050.
O recall foi iniciado depois que a FDA encontrou Salmonella em amostras de mangas cultivadas na mesma fazenda. Embora as frutas que apresentaram resultado positivo não tenham sido distribuídas no comércio americano, elas tinham a mesma origem das mangas recolhidas.
Até o momento, nenhum caso de doença foi associado aos produtos recolhidos.
O que fazer se você comprou a fruta?
Consumidores devem verificar os códigos e identificadores do produto para saber se a manga faz parte do recall.
Quem tiver uma unidade afetada deve descartá-la ou devolvê-la ao estabelecimento onde foi comprada.
A Salmonella é uma bactéria que pode causar infecção gastrointestinal. Alimentos contaminados normalmente não apresentam alteração de aparência, cheiro ou sabor, o que significa que não é possível identificar a contaminação apenas observando a fruta.
Os sintomas podem incluir diarreia, cólicas abdominais e febre, geralmente entre 12 e 72 horas após o consumo do alimento contaminado.
A maioria dos adultos saudáveis se recupera em quatro a sete dias, mas alguns casos podem ser graves e exigir hospitalização. Bebês, crianças, idosos, gestantes e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido apresentam maior risco de complicações.
Quem consumiu uma das mangas recolhidas e apresentar sintomas deve procurar atendimento médico e informar sobre a possível exposição à Salmonella.
Fonte: FSN