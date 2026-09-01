Esfaqueamento na Times Square: vítima era vice-presidente do Bank of America

A mulher de 32 anos que morreu após ser ferida durante um ataque com facas na Times Square, em Nova York, foi identificada como Erin Piacenti, vice-presidente do Bank of America.
Segundo as autoridades, duas pessoas foram atacadas na segunda-feira (31). Além de Piacenti, um homem de 68 anos ficou ferido e foi levado para atendimento médico.
De acordo com a polícia, a suspeita portava duas facas retiradas de uma sacola de compras. Após o ataque, ela foi cercada por agentes nas proximidades da Times Square.
Abordagem policial
Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram o momento da abordagem. Segundo a polícia, a mulher teria avançado em direção aos agentes enquanto segurava as facas.
Os policiais utilizaram armas de choque, mas, conforme o relato oficial, ela continuou avançando. Um dos agentes então efetuou um disparo. A mulher caiu e foi algemada. Posteriormente, a polícia informou que ela morreu em decorrência dos ferimentos.
O episódio aconteceu próximo a uma unidade do NYPD e ao One Times Square, conhecido por sediar a tradicional celebração de Ano Novo da cidade.
Bank of America lamenta morte
Piacenti atuava como vice-presidente de seleção de negócios e conflitos de interesse do Bank of America.
Em comunicado, o banco afirmou estar “chocado e profundamente entristecido” com a perda da funcionária e enviou condolências à família e aos amigos.
A área da Times Square foi parcialmente interditada durante a ocorrência, enquanto as autoridades realizavam os trabalhos de investigação.
A Times Square é um dos pontos turísticos mais movimentados de Nova York, conhecida pelos painéis luminosos, teatros da Broadway e grande fluxo de visitantes.
Fonte: G1