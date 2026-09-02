Burro de estimação é morto a tiros durante ação policial nos EUA e caso provoca revolta nas redes

HeeHaw foi atingido por um policial durante buscas por uma criança desaparecida na Geórgia; agente foi afastado das ruas enquanto investigação é realizada.

A morte de HeeHaw, um burro em miniatura criado como animal de estimação em uma fazenda na Geórgia, provocou indignação nas redes sociais após o animal ser baleado por um policial durante uma ação no local.

O caso aconteceu na noite de sábado (29), no condado de Polk. Policiais do Departamento de Cedartown realizavam buscas por uma criança desaparecida quando entraram na propriedade da Elsberry Farm, em Rockmart.

Durante a operação, os agentes encontraram o burro no pasto. Segundo as informações divulgadas, um dos policiais teria se assustado com o animal e efetuado os disparos que provocaram sua morte.

Tutora lamenta perda

A proprietária da fazenda e tutora de HeeHaw, Hannah Israel, afirmou que o animal era considerado parte da família.

“Meu burrinho alimentado na mamadeira, HeeHaw, foi morto em seu próprio pasto na noite de sábado por policiais invasores. Ele era um membro querido da nossa família, participava de fazendinhas interativas e fazia muitas pessoas sorrirem”, escreveu.

Após o episódio, Hannah iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar a custear medidas judiciais e a manutenção dos demais animais da propriedade.

Caso provoca críticas ao departamento

A repercussão aumentou depois que internautas passaram a comentar antigas publicações do Departamento de Polícia de Cedartown nas redes sociais.

Em uma publicação de recrutamento que destacava o lema “Para proteger e servir”, usuários fizeram comentários irônicos em referência à morte do animal.

“Para proteger e servir, a menos que você tenha burros”, escreveu uma internauta.

Outro usuário questionou: “Se vocês contratam alguém que morre de medo de um burro e o mata, o que acham que ele fará com um cidadão?”

Policial é afastado durante investigação

Diante da repercussão, o chefe do Departamento de Polícia de Cedartown, Jamie Newsome, divulgou um pronunciamento sobre o caso.

“Durante as buscas, é com o coração pesado que informo que um policial de Cedartown atirou e matou um burro que estava no seu próprio pasto”, declarou.

Newsome afirmou compreender a dor provocada pela morte do animal e confirmou que o policial envolvido foi afastado das funções operacionais e transferido para atividades administrativas enquanto o caso é investigado.

A apuração foi assumida pela Divisão de Aplicação da Lei do Departamento de Agricultura da Geórgia, que conduz uma investigação independente.

O chefe de polícia também confirmou que o episódio foi registrado pelas câmeras corporais utilizadas pelos agentes.

“Confirmo que existem imagens da câmera corporal. Eu as assisti, mas não vou comentar sobre o que elas mostram em respeito à investigação que o órgão estadual irá realizar”, afirmou.

Até o momento, a identidade do policial responsável pelos disparos não foi divulgada.

Campanha arrecada milhares de dólares

A mobilização criada pela família de HeeHaw também ganhou força nas redes sociais. A campanha já havia ultrapassado US$ 113 mil, cerca de R$ 600 mil, em doações.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, os recursos serão utilizados para a manutenção dos animais da fazenda e para a criação da Fundação HeeHaw, que deverá homenagear o burro e apoiar projetos relacionados à proteção animal.

Fonte: EXTRA