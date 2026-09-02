Brasileiro em situação migratória irregular é preso suspeito de matar mulher por estrangulamento em Massachusetts

Autoridades federais dos Estados Unidos prenderam um brasileiro de 43 anos acusado de matar uma mulher por estrangulamento dentro da casa dela, em Massachusetts.

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) identificou o suspeito como Flavio Alcantara Dias e afirmou que ele entrou ilegalmente no país em 2019 e havia sido liberado durante o governo do ex-presidente Joe Biden, apesar de registros anteriores de prisões por dirigir sob influência de álcool ou drogas e agressão agravada.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Dias entrou ilegalmente nos Estados Unidos em abril de 2019. Em outubro de 2024, um juiz de imigração aceitou um pedido para encerrar o processo migratório contra ele por uma questão técnica.

“Isso encerrou o caso de imigração apesar de seu histórico criminal e de sua permanência ilegal nos Estados Unidos. Ele foi então liberado no país pelo governo Biden”, afirmou o DHS em comunicado.

A agência também defendeu o uso de ordens de detenção migratória para facilitar a prisão e deportação de pessoas com antecedentes criminais.

“Nossa mensagem é clara: se você entrar ilegalmente em nosso país e violar nossas leis, vamos encontrá-lo, prendê-lo e deportá-lo”, afirmou o DHS.

Suspeito ligou para a polícia após a morte

O promotor-assistente do condado de Middlesex, Thomas Brandt, relatou durante uma audiência judicial uma ligação para o serviço de emergência feita por Dias após uma discussão com Brianna Connolly, de 33 anos, na semana passada.

Segundo Brandt, o brasileiro disse aos operadores: “Posso falar com a polícia? Um homicídio acabou de acontecer aqui.”

Em seguida, ainda de acordo com o promotor, Dias afirmou: “Acabei matando uma mulher por acidente.”

Brandt disse que o suspeito também relatou ter “ficado louco” e posteriormente sufocado e estrangulado Connolly. Segundo o promotor, Dias falava português durante a ligação.

De acordo com o relato apresentado em tribunal, Dias contou à polícia que ele e Connolly haviam consumido drogas dentro da residência e discutiram depois que ele quis manter relações sexuais com ela e ela recusou.

O suspeito afirmou que adormeceu e, ao acordar, encontrou Connolly sem respirar.

Brandt acrescentou que os policiais encontraram marcas de sangue na testa e na parte de trás da cabeça da vítima, além de um objeto semelhante a um cordão de tecido ao redor do pescoço.

O caso segue sob investigação e Dias permanece sob custódia enquanto o processo criminal e as questões relacionadas ao seu status migratório avançam.

Fonte: FOX

