FDA anuncia recall nacional de emagrecedor com antidepressivo e substância tóxica não declarados

DAVIE, FLÓRIDA — Um suplemento vendido pela internet para perda de peso está sendo recolhido em todo o país depois que uma análise de laboratório da Food and Drug Administration (FDA) identificou dois ingredientes não declarados e potencialmente perigosos. O recall envolve o Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F, com validade 09/2027.
Segundo o comunicado publicado pela FDA, os comprimidos indicados para uso durante o dia, identificados como “AM”, continham fluoxetina sem que a substância aparecesse no rótulo. A fluoxetina é um medicamento de prescrição usado no tratamento de condições como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e bulimia. Quando consumida sem acompanhamento médico, pode provocar efeitos adversos e interações com outros remédios.
Nos comprimidos noturnos, marcados como “PM”, o laboratório encontrou 2,4-dinitrofenol, conhecido como DNP. A substância não é aprovada pela FDA para uso em medicamentos ou suplementos e já foi comercializada ilegalmente para emagrecimento. O órgão alerta que o DNP pode causar náusea, vômito, suor excessivo, tontura, dor de cabeça, aceleração dos batimentos e arritmias. Em quadros graves, há risco de convulsões, temperatura corporal perigosamente alta, parada cardíaca e morte.
A empresa Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc., sediada em Davie, informou que suspendeu a venda e a divulgação do produto e colocou o estoque remanescente em quarentena. O suplemento foi distribuído diretamente a consumidores nos Estados Unidos por meio de vendas online.
Até a data do anúncio, a empresa afirmou não ter recebido relatos conhecidos de eventos adversos ligados ao produto. Ainda assim, consumidores que tenham a embalagem do lote afetado devem parar de usar o suplemento, mantê-lo longe de crianças e de outras pessoas e não vender, dar ou transferir o produto.
A empresa orienta o contato pelo telefone (954) 305-1004 ou pelo e-mail [email protected] para receber instruções de descarte. Quem tiver sintomas ou preocupação após o uso deve procurar um profissional de saúde. Eventos adversos também podem ser comunicados ao programa MedWatch da FDA.
Saúde
Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F, tinha fluoxetina nos comprimidos diurnos e DNP nos noturnos; orientação é interromper o uso imediatamente.
DAVIE, FLÓRIDA — Um suplemento vendido pela internet para perda de peso está sendo recolhido em todo o país depois que uma análise de laboratório da Food and Drug Administration (FDA) identificou dois ingredientes não declarados e potencialmente perigosos. O recall envolve o Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F, com validade 09/2027.