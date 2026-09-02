FDA anuncia recall nacional de emagrecedor com antidepressivo e substância tóxica não declarados

DAVIE, FLÓRIDA — Um suplemento vendido pela internet para perda de peso está sendo recolhido em todo o país depois que uma análise de laboratório da Food and Drug Administration (FDA) identificou dois ingredientes não declarados e potencialmente perigosos. O recall envolve o Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F, com validade 09/2027.

Segundo o comunicado publicado pela FDA, os comprimidos indicados para uso durante o dia, identificados como “AM”, continham fluoxetina sem que a substância aparecesse no rótulo. A fluoxetina é um medicamento de prescrição usado no tratamento de condições como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e bulimia. Quando consumida sem acompanhamento médico, pode provocar efeitos adversos e interações com outros remédios.

Nos comprimidos noturnos, marcados como “PM”, o laboratório encontrou 2,4-dinitrofenol, conhecido como DNP. A substância não é aprovada pela FDA para uso em medicamentos ou suplementos e já foi comercializada ilegalmente para emagrecimento. O órgão alerta que o DNP pode causar náusea, vômito, suor excessivo, tontura, dor de cabeça, aceleração dos batimentos e arritmias. Em quadros graves, há risco de convulsões, temperatura corporal perigosamente alta, parada cardíaca e morte.

A empresa Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc., sediada em Davie, informou que suspendeu a venda e a divulgação do produto e colocou o estoque remanescente em quarentena. O suplemento foi distribuído diretamente a consumidores nos Estados Unidos por meio de vendas online.

Até a data do anúncio, a empresa afirmou não ter recebido relatos conhecidos de eventos adversos ligados ao produto. Ainda assim, consumidores que tenham a embalagem do lote afetado devem parar de usar o suplemento, mantê-lo longe de crianças e de outras pessoas e não vender, dar ou transferir o produto.

A empresa orienta o contato pelo telefone (954) 305-1004 ou pelo e-mail [email protected] para receber instruções de descarte. Quem tiver sintomas ou preocupação após o uso deve procurar um profissional de saúde. Eventos adversos também podem ser comunicados ao programa MedWatch da FDA.

