Aeroporto da Califórnia avalia acabar com regra pós-11 de Setembro que proibiu despedidas nos portões

Um aeroporto da Califórnia avalia uma mudança significativa em suas regras de acesso que permitiria a visitantes sem passagem passar pelo controle de segurança da TSA e entrar nas áreas restritas dos terminais para receber passageiros ou se despedir de familiares e amigos no portão de embarque.

A possível mudança no Fresno Yosemite International Airport retomaria as despedidas e reencontros nos portões que eram comuns antes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando os aeroportos americanos adotaram medidas de segurança mais rígidas.

Desde então, o acesso às áreas posteriores aos pontos de inspeção de segurança passou a ser, em geral, restrito a passageiros com bilhetes. Em algumas situações, porém, as companhias aéreas podem emitir autorizações especiais para acompanhantes chegarem até os portões.

Agora, Mark Thorpe, diretor de aviação da cidade de Fresno, estuda um programa que permitiria novamente a entrada de pessoas sem passagem para acompanhar chegadas e partidas.

“Seja uma família recebendo alguém que está longe há muito tempo, alguém jantando no aeroporto ou uma pessoa realizando uma reunião de negócios, um aeroporto pode ajudar a criar todas essas experiências”, disse Thorpe ao jornal Fresno Bee.

Mais tempo juntos — e mais consumo

Para Thorpe, a mudança poderia melhorar a experiência dos passageiros e reforçar a percepção de que o aeroporto é um “lugar único”.

A ampliação do acesso para além dos pontos de controle da TSA também permitiria que visitantes frequentassem restaurantes e lojas dos terminais junto com os passageiros. A medida poderia gerar receita adicional para o aeroporto e, ao mesmo tempo, proporcionar mais tempo para familiares e amigos permanecerem juntos antes dos voos.

“Isso cria uma espécie de carinho e conexão com o aeroporto. E talvez faça com que as pessoas queiram viajar mais daqui”, afirmou Thorpe.

Segurança continua sendo prioridade

A presença de um número maior de visitantes sem passagem nos terminais, porém, poderia trazer desafios. Entre eles estão possíveis impactos sobre o efetivo da TSA, aumento no tempo de espera nos controles de segurança e ocupação excessiva dos assentos próximos aos portões de embarque.

Qualquer programa também dependeria da aprovação da TSA e estaria sujeito às regras de segurança, aos procedimentos de inspeção e aos limites estabelecidos pelo próprio aeroporto.

Apesar de estar entusiasmado com a possibilidade de ampliar o acesso, Thorpe reconhece que a segurança continuará sendo a principal prioridade.

“Segurança e proteção — nada vem antes disso. Há outras coisas interessantes acontecendo no aeroporto... Mas nossa responsabilidade fundamental é justamente esse aspecto de segurança”, disse.

Outros aeroportos da Califórnia já permitem visitantes

Caso Fresno adote a mudança, o aeroporto se juntará a outros seis aeroportos da Califórnia que já implementaram programas permitindo que visitantes autorizados e sem passagem ultrapassem os pontos de controle de segurança.

Entre eles estão o Oakland San Francisco Bay Airport, o San Francisco International Airport, o Ontario International Airport, o San Diego International Airport, o Palm Springs International Airport e o John Wayne Airport.

Com esses programas, a Califórnia se tornou o estado americano com o maior número de aeroportos oferecendo esse tipo de acesso.

No total, mais de 20 aeroportos nos Estados Unidos permitem que visitantes sem passagem obtenham gratuitamente uma autorização para passar pela segurança e acessar os terminais.

O Pittsburgh International Airport foi o primeiro grande aeroporto americano a adotar esse tipo de política, em 2017.

Fonte: FOX

