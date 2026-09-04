JetBlue apresenta nova classe executiva para voos domésticos nos EUA

A JetBlue apresentou nesta terça-feira uma nova experiência de classe executiva para voos domésticos nos Estados Unidos. Batizada de BlueFirst, a novidade estará disponível para reservas a partir deste outono.

Segundo a companhia aérea, a nova cabine terá assentos redesenhados, comodidades premium e tecnologia aprimorada nas telas individuais.

“A primeira classe doméstica se tornou previsível. Achamos que é hora de uma nova abordagem”, afirmou a CEO da JetBlue, Joanna Geraghty, em comunicado.

“Os clientes estão cada vez mais em busca de experiências premium, e a BlueFirst oferece uma experiência elevada, que é genuinamente JetBlue, com detalhes pensados para o conforto, atendimento atencioso e ótimo custo-benefício.”

O primeiro avião equipado com a nova cabine deve entrar em operação ainda este ano.

Mais espaço e conforto

Os novos assentos serão dispostos em uma configuração 2-2 e terão reclinação de 5 polegadas, além de até 7 polegadas a mais de espaço para as pernas em comparação com os assentos da classe econômica padrão da JetBlue.

Os assentos também contarão com espuma da Tuft & Needle, desenvolvida para oferecer suporte personalizado e aliviar a pressão ao longo do voo, segundo a companhia.

Os passageiros terão acesso a telas individuais de 13,3 polegadas, com conexão Bluetooth, internet gratuita pelo serviço Fly-Fi e tomadas USB-A, USB-C e de corrente alternada.

Em voos noturnos, os passageiros da BlueFirst receberão ainda cobertor e um kit para dormir.

“Os clientes nos disseram de forma muito clara que o conforto é o que mais importa, então foi por aí que começamos”, acrescentou Geraghty.

Coquetéis personalizados e refeições

A cabine também terá um sistema de pedidos diretamente pela tela do assento e o chamado “Mixologist Mode”, que permitirá aos passageiros criar coquetéis personalizados.

Em voos com duração de 899 milhas ou mais, os clientes receberão uma refeição com prato principal, acompanhamento e sobremesa.

A JetBlue também oferecerá uma seleção rotativa de snacks premium, vinhos escolhidos por sommeliers, cafés especiais e chás.

Benefícios adicionais

Os passageiros da BlueFirst terão embarque no Grupo 1, espaço reservado para bagagem de mão nos compartimentos superiores, check-in prioritário e acesso acelerado à segurança em mais de 30 aeroportos.

A tarifa também incluirá duas bagagens despachadas gratuitamente e entrega prioritária das malas.

As taxas de alteração e cancelamento serão isentas nas tarifas BlueFirst e BlueFirst Flex.

Onde a BlueFirst estará disponível

A JetBlue informou que a BlueFirst será oferecida em mercados nos quais a companhia atualmente não opera a Mint, sua cabine premium de classe executiva.

A empresa afirmou que pretende divulgar mais detalhes sobre a nova experiência ainda este ano.

Fonte: FOX