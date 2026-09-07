Recall de frutas vermelhas congeladas é ampliado nos EUA por risco de E. coli

Um recall de mirtilos congelados por risco de contaminação por E. coli foi ampliado nos Estados Unidos e agora inclui uma mistura de frutas vermelhas vendida em lojas do Walmart.

O fornecedor chileno Frutas y Hortalizas del Sur S.A. retirou do mercado um lote de pacotes de 10 onças do Great Value Organic Triple Berry Blend, que contém morangos, amoras e mirtilos.

O produto foi vendido em lojas selecionadas de 16 estados, incluindo a Flórida. Até o momento, não há relatos de pessoas que tenham adoecido após consumir a mistura.

O recall original, envolvendo mirtilos orgânicos vendidos pela Publix, já foi relacionado a 17 casos de doença na Flórida e na Geórgia, com seis hospitalizações.

A bactéria E. coli O145 pode causar fortes cólicas abdominais, diarreia, que pode ser sanguinolenta, e náuseas. Em casos mais graves, pode provocar complicações principalmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

O produto recolhido tem o código UPC 7874211226 e validade até 9 de fevereiro de 2028.

A recomendação aos consumidores é não consumir o produto e devolvê-lo ao Walmart para receber o reembolso ou descartá-lo.

Fonte: FOX