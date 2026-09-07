Tempestade provoca ondas gigantes e correntes perigosas em praias da Califórnia

O furacão Marie, que se desloca pelo Oceano Pacífico a centenas de quilômetros da costa dos Estados Unidos, provocou ondas gigantes, fortes correntes e alagamentos em algumas praias do sul da Califórnia durante o feriado de Labor Day. As condições representam riscos especialmente para nadadores e surfistas.

Segundo Rose Schoenfeld, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS), o sistema provocou condições “potencialmente fatais” no litoral. Em algumas praias voltadas para o sul, as ondas chegaram a cerca de 10 pés, ou aproximadamente 3 metros.

“Estamos recebendo relatos dos salva-vidas de que as condições do mar estão muito perigosas, especialmente por causa das correntes de retorno”, afirmou Schoenfeld no domingo.

Alertas para quem estiver na praia

Embora não deva atingir diretamente a costa, Marie deveria perder força e se transformar em tempestade tropical até o fim do domingo. O sistema também provocou chuva em partes do condado de Los Angeles, com algumas áreas registrando até 0,25 polegada de precipitação.

O NWS recomendou que as pessoas nadem somente em locais próximos a salva-vidas e permaneçam longe de estruturas de pedras, como quebra-mares e molhes.

Em Long Beach, o responsável municipal pela saúde emitiu um alerta recomendando que a população não nade em nenhuma praia ou baía da cidade por pelo menos três dias. A preocupação é com o escoamento da água da chuva para o mar, carregando resíduos de bueiros e rios e aumentando o risco de condições insalubres.

Na cidade de Seal Beach, no condado de Orange, dois estacionamentos próximos à praia foram fechados até a manhã de quarta-feira como medida de segurança diante da previsão de ondas fortes e alagamentos costeiros. O píer municipal permaneceu aberto.

Mais de 170 resgates em um único dia

Em Newport Beach, cidade localizada cerca de 64 quilômetros ao sul do centro de Los Angeles, os salva-vidas realizaram 177 resgates no sábado, segundo Adam Yacenda, chefe do batalhão de salva-vidas do Corpo de Bombeiros.

Apesar de as praias da região terem registrado ondas ainda maiores ao longo deste verão, o número de ocorrências foi considerado elevado.

“Quando você passa de 100 [resgates], é um dia movimentado”, afirmou Yacenda.

O chefe dos salva-vidas alertou que apenas pessoas experientes deveriam se aventurar no mar nessas condições. Correntes fortes estavam se deslocando ao longo da costa e em direção ao oceano, com correntes de retorno particularmente intensas.

“Estamos em condições de bandeira vermelha de uma ponta à outra da nossa praia”, disse.

Risco de alagamentos continua

Além do perigo no mar, a tempestade aumentou o risco de alagamentos em praias, ciclovias, estradas e áreas mais baixas próximas à costa.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) informou que as condições perigosas no litoral deveriam permanecer por mais alguns dias, mesmo com o enfraquecimento de Marie.

Fonte: ABC