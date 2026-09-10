Operação recupera 79 crianças desaparecidas ou em situação de risco em Ohio

Ação dos US Marshals durou um mês e é considerada a maior operação de busca por crianças desaparecidas já realizada no estado

O Serviço de Delegados dos Estados Unidos (U.S. Marshals Service) recuperou 79 crianças consideradas desaparecidas ou em situação de risco durante uma operação realizada ao longo de agosto em diferentes regiões de Ohio. O resultado foi divulgado pelas autoridades nesta terça-feira.

Batizada de Operation Meridian, a ação é considerada pelo U.S. Marshals a maior operação de recuperação de crianças desaparecidas da história de Ohio.

A operação contou com a participação de órgãos federais, estaduais e locais de segurança pública. As crianças encontradas tinham entre 6 e 17 anos e haviam sido dadas como desaparecidas em circunstâncias diversas.

Entre os casos estavam suspeitas de tráfico sexual, abuso físico e emocional, negligência, fugas de casa e outras situações consideradas de risco.

“Cada criança recuperada representa uma vida retirada do perigo”, afirmou o delegado federal Pete Elliott em comunicado.

Duas irmãs estavam desaparecidas

Um dos casos investigados envolveu duas irmãs, de 13 e 16 anos, que haviam sido dadas como desaparecidas em julho de 2024 e abril de 2026, respectivamente.

Investigadores do U.S. Marshals e policiais de Columbus seguiram pistas que levaram até uma residência em Lockbourne. Segundo as autoridades, a menina de 13 anos foi encontrada escondida em um espaço sob o piso, dentro de um compartimento no porão que ficava oculto sob o chão do armário de um quarto.

A mãe das meninas foi presa por causa de um mandado em aberto no condado de Franklin relacionado a uma violação das condições de liberdade condicional.

Durante a investigação, os agentes obtiveram novas informações que ajudaram a localizar a irmã de 16 anos. Ela foi encontrada posteriormente em um restaurante na Harrisburg Pike, em Columbus.

Amanda Berry participou da preparação da operação

A operação também contou com o apoio de Amanda Berry, uma mulher de Cleveland que foi sequestrada e permaneceu mantida em cativeiro por anos antes de conseguir escapar em 2013.

Segundo o U.S. Marshals, Berry conversou com a equipe antes do início da operação e incentivou os investigadores a tratarem cada criança desaparecida como se fosse parte de suas próprias famílias.

“Foi isso que os homens e mulheres do Serviço de Delegados dos Estados Unidos e nossos parceiros fizeram”, afirmou Elliott.

As autoridades não informaram quantas pessoas foram presas ou estão sendo investigadas por crimes relacionados aos casos encontrados durante a operação.

Fonte:FOX