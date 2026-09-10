Passageiros do TSA PreCheck podem ser autorizados a levar garrafas de água cheias pela segurança dos aeroportos

Alguns passageiros do TSA PreCheck poderão, em breve, levar garrafas de água cheias pelos pontos de segurança dos aeroportos nos Estados Unidos. A Transportation Security Administration (TSA) avalia implementar a mudança inicialmente em um número limitado de aeroportos que contam com tecnologias mais avançadas de inspeção.

Segundo autoridades da administração ouvidas pela CBS News, a possibilidade está sendo analisada para os próximos meses. A ideia é começar pelos aeroportos equipados com scanners de tomografia computadorizada (CT) mais modernos e sistemas automatizados capazes de identificar diferentes tipos de líquidos e detectar possíveis ameaças.

Ainda não foram divulgados quais aeroportos poderão participar da fase inicial do programa.

Regra atual continua valendo

Apesar da possibilidade de mudança, a TSA ainda não pretende eliminar as restrições para líquidos em todos os aeroportos.

Por enquanto, continua valendo a regra conhecida como 3-1-1, que determina que líquidos transportados na bagagem de mão devem, em geral, estar em recipientes com capacidade máxima de 3,4 onças, o equivalente a aproximadamente 100 mililitros.

Isso significa que os passageiros ainda não devem levar garrafas de água cheias para os pontos de segurança, a menos que estejam em conformidade com as regras atuais ou recebam autorização específica dentro de um eventual programa-piloto.

A TSA já dispõe de tecnologia capaz de analisar recipientes com líquidos, mas ainda não adquiriu equipamentos em quantidade suficiente para implementar uma mudança em escala nacional, inclusive entre os passageiros do PreCheck. Segundo as autoridades, a falta de recursos financeiros também é um obstáculo para uma expansão imediata.

Programa pode facilitar viagens de passageiros do PreCheck

A possível liberação de garrafas de água acontece poucos dias depois de a TSA lançar o Gateside by TSA, um programa que permite que determinados passageiros cadastrados no TSA PreCheck, mesmo sem uma passagem aérea, atravessem os pontos de segurança e tenham acesso às áreas dos portões de embarque.

O programa foi inicialmente disponibilizado em 13 aeroportos. A expectativa é de que possa ser ampliado depois que a agência avaliar o número de passageiros e os impactos da iniciativa sobre as operações.

O TSA PreCheck é um programa do governo americano que permite aos viajantes aprovados utilizar um processo de inspeção de segurança mais rápido do que as filas convencionais. A adesão custa US$ 85 ou menos por cinco anos, dependendo do provedor autorizado escolhido pelo passageiro.

De acordo com a TSA, a inspeção para passageiros do PreCheck normalmente leva cerca de 10 minutos.

Por enquanto, porém, quem pretende viajar deve continuar seguindo as regras atuais para líquidos. A eventual autorização para levar garrafas de água cheias ainda está em fase de avaliação e não representa uma mudança geral nas normas de segurança dos aeroportos americanos.

Fonte: CBS