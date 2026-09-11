Brasileiro é acusado de matar pedestre em atropelamento em Framingham

Ronei De Oliveira, de 44 anos, teria atingido Philip Bligh, de 62, e deixado o local; ele responde por homicídio no trânsito, segundo promotores

Um brasileiro de Framingham, em Massachusetts, foi acusado de deixar o local de um atropelamento que matou um pedestre durante o feriado do Labor Day, no início de setembro. Ronei De Oliveira, de 44 anos, foi apresentado à Justiça na terça-feira e declarou-se inocente das acusações.

Segundo o escritório da promotoria do condado de Middlesex, De Oliveira responde por deixar o local de um acidente com morte, dirigir sob influência de álcool e condução negligente. Ele teria atingido Philip Bligh, de 62 anos, com uma caminhonete por volta das 22h30, na Hollis Street, em Framingham.

Bligh foi socorrido e levado ao Newton-Wellesley Hospital, onde morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

De acordo com os promotores, a polícia de Framingham identificou De Oliveira como suspeito após conversar com testemunhas. Após deixar o local inicialmente, ele teria retornado à área do acidente, onde encontrou policiais que atendiam à ocorrência.

Os agentes perceberam, segundo a acusação, que De Oliveira apresentava forte odor de álcool e o prenderam no local.

Durante a audiência de custódia, o juiz determinou uma fiança de US$ 250 mil em dinheiro. Caso seja liberado, De Oliveira deverá cumprir algumas condições, entre elas usar um monitor de localização por GPS, não consumir bebidas alcoólicas e entregar o passaporte às autoridades.

O brasileiro deverá voltar ao tribunal no dia 30 de setembro para uma audiência que avaliará a existência de causa provável para o prosseguimento do processo.

Fonte: Mass Live