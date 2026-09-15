Ator brasileiro agradece apoio após incêndio atingir sua casa nos EUA

O ator brasileiro Erik Marmo, de 50 anos, agradeceu neste domingo (13) o apoio recebido após um incêndio atingir sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Conhecido por trabalhos em novelas como Mulheres Apaixonadas e Alma Gêmea, o artista publicou um vídeo nas redes sociais mostrando imagens da casa durante o incêndio e o estado do imóvel após o incidente.

“Este post é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e carinho que estamos recebendo da nossa comunidade, amigos e família é emocionante”, afirmou.

Erik também destacou o suporte recebido em meio à situação. Ele agradeceu às pessoas que ajudaram a retirar pertences, ofereceram um lugar para a família ficar e enviaram dinheiro e mensagens de apoio. O ator também mencionou as instituições americanas que prestaram assistência.

Por fim, ele agradeceu aos amigos que organizaram uma vaquinha para ajudar a família a se restabelecer em outro local.

Erik Marmo vive em Los Angeles com a esposa, Larissa Burnier, desde 2014. O casal tem dois filhos, Daniel e Natan Marmo.

Fonte: CNN