Amazon suspende operações com empresa aérea após acidente fatal em Miami

A Amazon decidiu suspender as operações com a companhia aérea 21 Air após um de seus aviões se envolver em um acidente fatal no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida. A aeronave ultrapassou o fim da pista e atingiu uma van, deixando cinco mortos e cinco feridos.

“Depois do trágico incidente no último fim de semana, dedicamos tempo para apoiar a investigação e analisar algumas das circunstâncias envolvidas. Decidimos pausar nossas operações com a 21 Air, operadora do voo 7598”, afirmou a porta-voz da Amazon, Kelly Nantel, em comunicado divulgado no domingo.

Segundo a empresa, a segurança continua sendo sua principal prioridade, tanto em suas próprias operações quanto no trabalho com parceiros.

A 21 Air, companhia sediada na Carolina do Norte, transportava encomendas para a Amazon desde 2024. A empresa não havia se manifestado imediatamente sobre a decisão.

O acidente aconteceu no dia 6 de setembro. O Boeing 767 se aproximou da pista em alta velocidade e percorreu cerca de 1.300 pés, aproximadamente 396 metros, além do final da pista antes de atingir uma van que transportava funcionários de uma empresa responsável pela limpeza de aeronaves. Todas as cinco vítimas fatais estavam dentro do veículo.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelo National Transportation Safety Board (NTSB), que deve analisar fatores como o histórico de propriedade da aeronave, as condições meteorológicas no aeroporto, os registros de manutenção e as operações da 21 Air.

Dados de voo divulgados pelo NTSB em 9 de setembro indicaram que um dos pilotos alertou o outro de que a aeronave estava rápida demais durante a aproximação para o pouso e também após tocar a pista.

As gravações da cabine registraram ainda uma série de alertas automáticos da aeronave relacionados à velocidade de descida e à proximidade do terreno. A transcrição completa das conversas entre os pilotos será divulgada posteriormente, conforme o avanço da investigação.

O Boeing 767 envolvido no acidente tinha 32 anos. A aeronave foi originalmente construída para transportar passageiros e operou por mais de duas décadas com diferentes companhias aéreas em outros países antes de ser convertida em avião de carga, em 2015.

Fonte: CBS