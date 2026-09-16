Milhões perdem acesso ao SNAP enquanto estados enfrentam incertezas sobre financiamento

Cerca de 5 milhões de americanos perderam acesso ao SNAP, programa federal de assistência alimentar conhecido como food stamps, desde a aprovação do pacote orçamentário republicano conhecido como “One Big Beautiful Bill”. Entre os afetados estão mais de 1,5 milhão de crianças, segundo o Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

As mudanças incluem novas exigências de trabalho e obstáculos administrativos para solicitar ou manter o benefício. A idade máxima para adultos sem dependentes sujeitos às regras de trabalho aumentou de 54 para 64 anos. Já as regras para pais e outros familiares responsáveis por dependentes também foram alteradas.

Além disso, o financiamento do programa passará por uma mudança significativa. A partir de 1º de outubro, os estados terão de arcar com 75% dos custos administrativos do SNAP. Nos próximos anos, eles também poderão assumir parte dos custos dos próprios benefícios, dependendo da taxa de erros de cada estado.

Especialistas alertam que a transferência de custos pode levar estados a reduzir o programa ou cortar recursos de outras áreas para manter o SNAP funcionando.

“Os estados precisam de mais tempo”, afirmou Dottie Rosenbaum, diretora de política federal do SNAP no CBPP. Segundo ela, a redução no número de beneficiários está ocorrendo mais rapidamente do que o previsto e já tem aumentado a pressão sobre os bancos de alimentos.

Bancos de alimentos sob pressão

O impacto já é visível em estados como o Arizona, onde mais de 400 mil pessoas perderam acesso ao SNAP após mudanças nos procedimentos de verificação, segundo o CBPP.

Terri Shoemaker, da Arizona Food Bank Network, afirmou que o número de pessoas procurando bancos de alimentos aumentou praticamente na mesma proporção.

No Novo México, Jill Dixon, diretora do Food Depot, disse que uma fila para distribuição de alimentos em frente à organização chega a ultrapassar 2,4 quilômetros.

Organizações de assistência alimentar afirmam, porém, que os bancos de alimentos não têm capacidade para substituir o SNAP. No Arizona, por exemplo, o programa costuma fornecer cerca de cinco refeições para cada uma oferecida pelos bancos de alimentos.

A situação também afeta estados de maioria republicana. Na Louisiana, cerca de 21% dos beneficiários deixaram de ter acesso ao SNAP, segundo o CBPP. No Arkansas, organizações alertam que os custos adicionais podem ser grandes demais para o estado absorver.

Congresso pode adiar mudança

Grupos de assistência alimentar estão pressionando o Congresso para adiar a transferência de custos e dar mais tempo aos estados para reduzir suas taxas de erro antes de assumirem novas despesas.

O presidente do Comitê de Agricultura do Senado, John Boozman, apresentou uma proposta para adiar a mudança, mas a medida ainda não avançou na Câmara.

Os parlamentares retornam a Washington em 14 de setembro, quando a discussão sobre o futuro do financiamento do SNAP deve ganhar força.

Fonte: ABC