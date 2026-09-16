Aluno de 12 anos encontra arma em mochila e dispara dentro de ônibus escolar em Chicago

Um estudante de 12 anos encontrou uma arma dentro de uma bolsa deixada sem supervisão em um ônibus escolar de Chicago e disparou um tiro dentro do veículo na tarde de segunda-feira. O projétil atingiu uma das janelas, mas ninguém ficou ferido.
O incidente ocorreu durante a saída dos alunos da Minnie Miñoso Academy, que atende estudantes da pré-escola ao oitavo ano. Segundo a polícia, o menino retirou a arma da bolsa e efetuou um disparo.
As autoridades acusam Steven Dixon Jr., de 22 anos, de ter deixado a bolsa com a arma no ônibus. Após o disparo, ele teria recuperado a arma e fugido do local.
Dixon foi posteriormente preso e enfrenta uma acusação criminal por portar ou possuir uma arma de fogo em uma escola, três acusações por colocar crianças em risco e uma por conduta imprudente, segundo a polícia.
O suspeito tinha uma audiência de custódia marcada para terça-feira. As autoridades não informaram qual é a relação dele com a escola nem quantas pessoas estavam no ônibus no momento do disparo.
Em uma carta enviada aos pais, a diretora Carrie Ann Cole afirmou que a arma não chegou a entrar nas dependências da escola. Ela também informou que a polícia de Chicago e o departamento de segurança das escolas públicas foram acionados imediatamente.
“Felizmente, ninguém ficou ferido e todos os alunos estão seguros”, escreveu a diretora. A escola afirmou ainda que trata o episódio com extrema seriedade.
Fonte: ABC