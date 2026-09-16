EUA registram quatro mortes relacionadas ao sarampo pela primeira vez desde 1992

Os Estados Unidos registraram quatro mortes relacionadas ao sarampo em 2026, o maior número anual desde 1992. As duas novas mortes foram confirmadas nesta terça-feira por autoridades de saúde da Pensilvânia, elevando para quatro o total de vítimas no país neste ano.

Segundo o Departamento de Saúde da Pensilvânia, as duas pessoas não eram vacinadas contra o sarampo. Uma das vítimas era um jovem de 18 anos, que morreu devido a complicações da doença, incluindo encefalomielite disseminada aguda (ADEM), uma rara condição que provoca inflamação e inchaço no cérebro.

A outra vítima era uma mulher de 40 anos, cuja morte foi confirmada pelo escritório do legista do condado de Jefferson. Ela morreu um dia antes da confirmação oficial.

A Pensilvânia já registrou 693 casos de sarampo em 38 condados neste ano. Do total, 124 pessoas precisaram ser hospitalizadas, e quase todos os casos ocorreram entre pessoas que não haviam sido vacinadas, segundo dados estaduais.

O último ano em que os Estados Unidos registraram quatro mortes relacionadas ao sarampo foi 1992. Em 2025, duas mortes foram registradas no Texas e uma no Novo México.

A secretária de Saúde da Pensilvânia, Dra. Debra Bogen, afirmou que o estado enfrenta o pior surto de sarampo em mais de três décadas e reforçou a importância da vacinação.

A principal forma de prevenção é a vacina MMR, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Segundo as autoridades, a vacinação ajudou a manter surtos de sarampo sob controle durante décadas.

Fonte: ABC