Uber é condenada a pagar US$ 40 milhões aos pais de jovem atropelada após ser deixada em rodovia

Os pais de uma jovem de 23 anos que morreu após ser deixada por um motorista da Uber em uma rodovia no sul da Califórnia receberam US$ 40 milhões em uma decisão de arbitragem contra a empresa e o condutor.
Emily Normandin-Parker, formada pela UCLA em 2022, voltava para casa de Uber com a amiga Luna Moore após uma noite de passeio. Segundo a decisão, Moore passou mal durante a viagem e o motorista Vu Tran parou em uma área triangular próxima a uma saída da State Route 73, no condado de Orange.
O árbitro Richard A. Stone, juiz aposentado, considerou o local “inseguro e ilegal” e afirmou que Tran poderia ter usado uma saída próxima e deixado as passageiras em um ponto seguro. Segundo a decisão, o motorista sabia que as duas estavam alcoolizadas e havia discutido com Moore sobre uma taxa de limpeza antes de expulsá-las do veículo.
Depois de ser deixada no local, Emily entrou na rodovia e foi atingida por outro veículo. Dados de GPS mostraram que Tran passou próximo ao corpo da jovem antes de sair pela próxima saída e entrar em contato com a Uber para solicitar uma cobrança pela limpeza.
Stone também considerou o depoimento do motorista pouco confiável e concluiu que ele demonstrou maior preocupação com seu carro do que com a segurança das passageiras.
Os advogados da família afirmaram ainda que a Uber já havia recebido reclamações anteriores sobre a condução de Tran. Entre os relatos estavam direção considerada imprudente e quase atropelamentos.
Ao final da arbitragem, que durou cinco dias, Normandin e Ken Parker receberam US$ 20 milhões cada. Uber e Tran foram considerados conjuntamente responsáveis pelo pagamento. A amiga de Emily recebeu separadamente US$ 300 mil. Não foram concedidos danos punitivos.
O árbitro também considerou a Uber responsável pela conduta negligente do motorista e rejeitou o argumento da empresa de que seria apenas uma plataforma tecnológica que conecta passageiros e motoristas.
Em comunicado, a Uber lamentou a morte de Emily, mas afirmou discordar da decisão e disse considerar que a empresa não deveria ser responsabilizada pelos acontecimentos. A companhia também afirmou que reforçou suas políticas de segurança, incluindo orientações para que motoristas evitem deixar passageiros em locais perigosos.
Os pais de Emily criaram a Emily Normandin-Parker Foundation, dedicada à segurança em serviços de transporte por aplicativo e à responsabilização de empresas. Segundo os advogados da família, o dinheiro recebido na arbitragem será destinado à fundação.
Fonte: ABC