‘É a J.Lo?’ Mulher presa nos EUA viraliza por semelhança com Jennifer Lopez

Uma foto de prisão está chamando atenção nas redes sociais por um motivo inusitado: a mulher que aparece na imagem é tão parecida com Jennifer Lopez que muita gente precisou olhar duas vezes.
Cyrena Anne Quast, de 35 anos, foi presa em 30 de agosto, em Monticello, Minnesota, suspeita de furtar dois pacotes duplos de baterias para ferramentas elétricas, avaliados em cerca de US$ 580.
Segundo a denúncia criminal, um funcionário da loja teria reconhecido Cyrena após um suposto furto ocorrido dias antes e acionado a polícia. Ela teria admitido o furto e foi autuada.
Foi a foto feita durante a prisão, conhecida como mugshot, que fez o caso viralizar. Nas redes sociais, usuários brincaram com a semelhança com Jennifer Lopez, de 57 anos, fazendo referências à música “Jenny from the Block” e até a uma possível “falha na Matrix”.
Apesar da aparência semelhante, as duas não têm relação conhecida. Segundo o Daily Mail, Cyrena foi liberada no dia seguinte à prisão.
O caso também chamou atenção pelo histórico criminal atribuído a ela, que inclui registros relacionados a posse de drogas, direção sob influência de álcool, fuga da polícia, identificação falsa e infrações de trânsito.
Fonte: Monet