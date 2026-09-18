Pentágono divulga novos arquivos sobre OVNIs, incluindo documentos de programa militar secreto

O Pentágono divulgou nesta sexta-feira (18) uma nova leva de documentos relacionados aos chamados fenômenos anômalos não identificados (UAP), também conhecidos como OVNIs. Entre os arquivos estão documentos de um programa militar criado para estudar tecnologias aeroespaciais avançadas e possíveis ameaças futuras.

Ao todo, foram divulgados 71 arquivos: 67 fornecidos pelo Departamento de Defesa e quatro provenientes de autoridades policiais do Colorado. O material inclui 55 arquivos em PDF, 15 vídeos e um áudio. A maior parte — 64 documentos — contém trechos ocultados. As datas dos arquivos vão de 1952 a 2025.

Programa estudou tecnologias consideradas futuristas

Entre os documentos mais relevantes estão materiais relacionados ao Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), uma iniciativa criada pela Agência de Inteligência de Defesa (DIA) em 2008 para estudar possíveis ameaças aeroespaciais de longo prazo. O programa foi encerrado em 2012.

A nova divulgação inclui 37 documentos de referência produzidos no âmbito do programa, conhecidos como DIRDs. Os estudos abordam temas como propulsão por dobra espacial, buracos de minhoca, antigravidade, propulsão por massa negativa e tecnologias de invisibilidade.

Embora todos os 37 documentos já estivessem disponíveis publicamente há anos, as versões divulgadas agora apresentam algumas informações que anteriormente haviam sido ocultadas, incluindo os nomes dos escritórios da agência responsáveis pela produção dos materiais.

Em uma observação que acompanha os arquivos, o Pentágono afirmou que os documentos devem ser entendidos como materiais de referência e síntese, e não como pesquisas originais. A agência também destacou que eles não devem ser interpretados como uma validação atual dos conceitos apresentados.

Um dos estudos, porém, é diferente dos demais. O documento técnico, produzido em 2010, analisa possíveis lesões sofridas por três pessoas após um suposto evento envolvendo um sistema aeroespacial anômalo.

Segundo o relatório, os três indivíduos, descritos como engenheiros de antenas, apresentaram sintomas como vermelhidão e sensação de calor na pele e queda de cabelo. Um deles teria apresentado sinais associados à exposição à radiação e, anos depois, desenvolvido alterações consideradas malignas.

O estudo não identificou a origem da exposição. O autor comparou os casos com dezenas de ocorrências documentadas e centenas não publicadas de lesões causadas por radiofrequência, nas quais a fonte da radiação era conhecida.

Novos vídeos mostram objetos não identificados

A maior parte dos vídeos divulgados apresenta imagens semelhantes às de lotes anteriores: gravações de baixa qualidade feitas por câmeras militares, mostrando objetos não identificados se deslocando rapidamente.

Em um incidente registrado em 2022, um UAP teria sido observado viajando a velocidades entre 80 e 180 milhas por hora.

Outro vídeo, capturado no Oriente Médio, mostra cerca de seis objetos voando juntos. Segundo o relatório, eram objetos esféricos pequenos que pareciam ágeis e mudavam de direção com frequência. O episódio continua sem explicação oficial.

Quatro vídeos foram enviados por autoridades policiais do Colorado ao escritório do Pentágono responsável por investigar UAPs. As imagens, parcialmente desfocadas, foram registradas por celulares em outubro de 2023.

Em um dos casos, o policial responsável pelo registro descreveu o fenômeno como silencioso e com luzes vermelhas, azuis e verdes piscando.

Arquivos históricos também foram divulgados

A nova leva inclui ainda uma gravação de áudio de aproximadamente uma hora, acompanhada de transcrição, com declarações do oficial da Força Aérea Edward Ruppelt em 1952 sobre as investigações de avistamentos de OVNIs.

Na ocasião, Ruppelt afirmou que cerca de 20% dos 800 relatos analisados pela Força Aérea continuavam sem explicação.

Ruppelt posteriormente comandaria o Projeto Blue Book, programa da Força Aérea que investigou relatos de OVNIs entre 1952 e 1969. Outros documentos relacionados ao projeto também foram incluídos na divulgação desta sexta-feira.

Na segunda-feira, o Pentágono anunciou ainda a criação de uma autorização legal que permitirá que atuais e ex-funcionários anteriormente submetidos a acordos de confidencialidade compartilhem com o governo informações relacionadas a UAPs.

Fonte: CBS