Cerca de 195 mil cobertores elétricos vendidos na Amazon são recolhidos após relatos de queimaduras

Cerca de 195 mil cobertores e mantas térmicas vendidos pela Amazon estão sendo recolhidos nos Estados Unidos após dezenas de relatos de queimaduras, segundo autoridades federais de segurança.

De acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos (CPSC), os elementos internos de aquecimento dos produtos da JKMax podem superaquecer, criando risco de incêndio e queimaduras.

A empresa informou ter recebido 577 relatos de cobertores “fumegando, derretendo ou queimando” devido ao superaquecimento dos elementos de aquecimento. Em 53 desses casos, consumidores sofreram queimaduras.

Os produtos foram vendidos pela internet entre setembro de 2022 e julho de 2026, em embalagens individuais ou com duas unidades. Os cobertores são feitos de poliéster e foram comercializados nas cores azul, cinza, marrom e vermelho.

Modelos afetados

Os números dos modelos incluídos no recall são:

JKMAX-002

JKMAX-7284B

JKMAX-6284B

JKMAX-10090B

JKMAX-8490B

O número do modelo pode ser encontrado no controle remoto utilizado para ajustar a temperatura e na etiqueta branca presa à embalagem do produto.

A CPSC orienta os consumidores a interromper imediatamente o uso dos cobertores e mantas afetados.

Os compradores podem entrar em contato com a JKMax para solicitar reembolso integral. O número do recall é 26-778.

Fonte: CBS