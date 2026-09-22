Influenciador ‘Clavicular’ é acusado de estupro e de drogar pessoa para fins sexuais em Massachusetts

O influenciador Braden Peters, de 20 anos, conhecido nas redes sociais como “Clavicular”, enfrenta acusações criminais em Massachusetts, incluindo estupro e uso de drogas para praticar sexo, segundo informações divulgadas pelo TMZ.

As acusações foram apresentadas em 8 de setembro e estão relacionadas a um suposto incidente ocorrido em maio de 2025. Peters negou as acusações por meio de seu advogado.

O influenciador ganhou notoriedade na internet por seu envolvimento com o chamado “looksmaxxing”, tendência que reúne práticas — algumas consideradas extremas — adotadas por pessoas que buscam modificar ou melhorar a aparência física.

Ligações com a Flórida

Peters também mantém conexões com o sul da Flórida. Ele está ligado ao Bacará Club, um espaço de entretenimento e vida noturna voltado para criadores de conteúdo em South Beach.

Em março, Peters foi preso em Fort Lauderdale por causa de um mandado relacionado a uma acusação de agressão.

No mês seguinte, em abril, ele foi hospitalizado em Miami após uma suspeita de overdose de drogas ocorrida durante uma de suas transmissões ao vivo.

O processo criminal em Massachusetts continua em andamento. Segundo diferentes veículos de comunicação, o caso também está relacionado a uma ação civil apresentada anteriormente neste ano na Flórida.

As acusações ainda não foram julgadas, e Peters nega as alegações por meio de sua defesa.

Fonte: Local 10

