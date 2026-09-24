Mais de 167 mil libras de carne são recolhidas após uso de selo falso do USDA

Cerca de 167.639 libras (76 toneladas) de produtos crus de carne bovina, suína e de cabra foram recolhidas nos Estados Unidos após a descoberta de um número de inspeção falso do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) nas embalagens.
O recall envolve produtos da empresa Star Meat Delivery, que, segundo o USDA, foram enviados para a A&D Foods, na Geórgia, para distribuição a lojas e restaurantes em diferentes partes do país.
O problema foi identificado durante atividades de fiscalização do Food Safety and Inspection Service (FSIS), órgão responsável pela inspeção de alimentos do USDA.
Produtos podem oferecer risco
O USDA informou que qualquer produto que apresente o número de estabelecimento “EST. 1363” deve ser considerado irregular e não deve ser consumido.
Segundo o órgão, alimentos produzidos sem passar pela inspeção oficial podem conter alérgenos não declarados, bactérias nocivas ou outros contaminantes capazes de colocar a saúde dos consumidores em risco.
Os produtos recolhidos foram embalados individualmente a vácuo e colocados em caixas de papelão com diferentes pesos. Entre os itens estão:
Carne bovina fatiada, incluindo ribeye, costelas, rabada e peito;
Carne suína moída, chorizo, costeletas, pés, costelas e cortes de Boston;
Carne de cabra, incluindo cortes com e sem pele;
Mistura para menudo;
Diferentes cortes de costela e ossos bovinos;
Outros produtos de carne bovina e suína comercializados pela A&D Foods.
Consumidores devem evitar os produtos
O USDA orienta que qualquer pessoa que tenha produtos com a identificação irregular não os consuma.
Dúvidas sobre o recall podem ser encaminhadas ao escritório da Star Meat Delivery, com Jennifer Joyner, pelo telefone 252-239-0610 ou pelo e-mail [email protected].
Fonte: Miami Herald