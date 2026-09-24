Mais de 167 mil libras de carne são recolhidas após uso de selo falso do USDA

Produtos de carne bovina, suína e de cabra foram distribuídos para lojas e restaurantes; USDA alerta que os alimentos podem representar risco à saúde

Cerca de 167.639 libras (76 toneladas) de produtos crus de carne bovina, suína e de cabra foram recolhidas nos Estados Unidos após a descoberta de um número de inspeção falso do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) nas embalagens.

O recall envolve produtos da empresa Star Meat Delivery, que, segundo o USDA, foram enviados para a A&D Foods, na Geórgia, para distribuição a lojas e restaurantes em diferentes partes do país.

O problema foi identificado durante atividades de fiscalização do Food Safety and Inspection Service (FSIS), órgão responsável pela inspeção de alimentos do USDA.

Produtos podem oferecer risco

O USDA informou que qualquer produto que apresente o número de estabelecimento “EST. 1363” deve ser considerado irregular e não deve ser consumido.

Segundo o órgão, alimentos produzidos sem passar pela inspeção oficial podem conter alérgenos não declarados, bactérias nocivas ou outros contaminantes capazes de colocar a saúde dos consumidores em risco.

Os produtos recolhidos foram embalados individualmente a vácuo e colocados em caixas de papelão com diferentes pesos. Entre os itens estão:

Carne bovina fatiada, incluindo ribeye, costelas, rabada e peito;

Carne suína moída, chorizo, costeletas, pés, costelas e cortes de Boston;

Carne de cabra, incluindo cortes com e sem pele;

Mistura para menudo;

Diferentes cortes de costela e ossos bovinos;

Outros produtos de carne bovina e suína comercializados pela A&D Foods.

Consumidores devem evitar os produtos

O USDA orienta que qualquer pessoa que tenha produtos com a identificação irregular não os consuma.

Dúvidas sobre o recall podem ser encaminhadas ao escritório da Star Meat Delivery, com Jennifer Joyner, pelo telefone 252-239-0610 ou pelo e-mail [email protected].

Fonte: Miami Herald

