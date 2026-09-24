McDonald’s avalia opções menores e com mais proteína para clientes que usam medicamentos GLP-1

O McDonald’s está estudando mudanças no cardápio para atender um número crescente de consumidores que estão comendo menos, especialmente pessoas que utilizam medicamentos da classe GLP-1 para perda de peso.

O CEO da empresa, Chris Kempczinski, afirmou que esses clientes continuam consumindo os produtos da rede, mas estão optando por porções menores.

“Quando as pessoas começam a usar GLP-1, elas ainda desejam nossos alimentos, mas o que compram e o tamanho das porções mudam”, afirmou o executivo.

Porções menores e mais proteína

Segundo a Bloomberg, entre as opções avaliadas estão bowls de frango crocante, wraps menores de frango grelhado e porções de ovos.

A empresa descreve a estratégia como a criação de opções com porções flexíveis e maior foco em proteínas.

A mudança ocorre em meio ao aumento do uso de medicamentos GLP-1. Segundo a Gallup, a utilização desses medicamentos para perda de peso quase quadruplicou nos últimos dois anos.

Outras redes também estão mudando

O McDonald’s não é a única rede de alimentação rápida a adaptar seu cardápio. A Chipotle já promove opções com alto teor de proteína que classifica como adequadas para consumidores que usam GLP-1, enquanto o Burger King testa versões menores do Whopper.

Pesquisas indicam que, nos seis meses seguintes ao início do tratamento com medicamentos GLP-1, famílias com pelo menos um usuário reduziram em 8% os gastos em redes de fast-food, cafeterias e outros restaurantes de serviço rápido.

David Portalatin, vice-presidente sênior da Circana, empresa especializada em pesquisas sobre hábitos de consumo, afirmou que os medicamentos estão provocando mudanças mais amplas na relação dos consumidores com a alimentação.

Segundo ele, usuários de GLP-1 continuam frequentando restaurantes, mas buscam opções diferentes das que consumiam anteriormente. Portalatin também afirmou que a procura por maior flexibilidade no tamanho das porções começa a aparecer entre consumidores que não utilizam esses medicamentos.

Para redes que durante décadas incentivaram clientes a pedir porções maiores, a mudança nos hábitos alimentares pode representar uma transformação significativa nos cardápios.

Fonte: Click Orlando