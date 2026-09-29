Vazamento no Pentágono expõe dados de quase 3 milhões de pessoas

Um vazamento em um sistema de dados do Pentágono expôs informações pessoais de aproximadamente 2,76 milhões de pessoas vivas e outras 294 mil já falecidas, segundo um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Entre os dados acessados estão números de Seguro Social e informações sobre os cargos e funções desempenhados pelos afetados. A dimensão do vazamento preocupa autoridades devido à possibilidade de que informações profissionais de militares e funcionários civis possam representar riscos à segurança nacional.

O acesso não autorizado ocorreu entre outubro de 2025 e julho de 2026 em um sistema do Defense Manpower Data Center (DMDC), uma das principais bases de dados de pessoal do Pentágono. A agência mantém mais de 60 milhões de registros de militares da ativa e da reserva, funcionários civis, contratados, aposentados, veteranos e familiares.

Segundo o Departamento de Defesa, a vulnerabilidade foi identificada em julho e corrigida imediatamente. Até o momento, não há evidências de que os dados expostos tenham sido utilizados de forma indevida.

As autoridades estão oferecendo aos indivíduos afetados recursos de proteção contra roubo de identidade e monitoramento de crédito.

FBI também investiga vazamento

O caso ocorre enquanto o FBI lida com outro incidente envolvendo seu portal de empregos, o FBIJobs.gov.

Segundo fontes ouvidas pela ABC News, um grupo afirmou ter obtido dados que poderiam incluir nomes de funcionários, endereços residenciais, contatos pessoais e profissionais, números de Seguro Social, datas de nascimento e informações de contatos de emergência.

O FBI passou a tratar o caso como se as informações pessoais de todos os funcionários pudessem ter sido comprometidas. O sistema afetado, porém, era classificado como não sigiloso.

Na segunda-feira, o grupo de hackers conhecido como ShinyHunters afirmou que não pretende divulgar os dados, apesar de ter feito essa ameaça anteriormente. O grupo alegou que a ação fazia parte de uma campanha de divulgação e não tinha como objetivo extorsão ou ganho financeiro. A ABC News informou que não verificou de forma independente essas declarações.

Funcionários afetados já começaram a ser avisados. O FBI também recomendou que mantenham atenção a possíveis contatos suspeitos e evitem fornecer informações em ligações não solicitadas.

A agência informou ainda que realizará orientações internas para os funcionários afetados e determinou que eles não comentem o caso com a imprensa. Em situações de invasão ou presença não autorizada de jornalistas, a orientação é acionar o serviço de emergência.

Fonte: ABC