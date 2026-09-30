Tempestade revela restos de navio que naufragou há mais de 140 anos nos EUA

Uma forte tempestade que atingiu a costa leste dos Estados Unidos retirou parte da areia de uma praia em Nantucket, Massachusetts, e revelou restos de madeira que podem pertencer a um navio naufragado há mais de 140 anos.

Os fragmentos apareceram no sábado (26), na costa sul da ilha, em uma área onde vestígios de um antigo naufrágio já haviam sido encontrados. A principal suspeita é de que o material seja parte do Warren Sawyer, uma escuna de três mastros que encalhou em Nantucket em 22 de dezembro de 1884.

O navio fazia a rota entre Nova Orleans e Boston e transportava 1.115 fardos de algodão e 28 toneladas de sucata de metal. O capitão e os sete tripulantes foram resgatados após o encalhe.

A embarcação permaneceu na praia por cerca de duas semanas. Nesse período, moradores retiraram aproximadamente 700 fardos de algodão usando trenós e equipes de bois. Uma nova tempestade, em 6 de janeiro de 1885, destruiu o navio e espalhou partes do casco, da carga e das cordas por mais de 800 metros.

Destroços já haviam aparecido

O novo achado ocorre após outras descobertas na mesma região. Em dezembro de 2022, um trecho de cerca de 13 metros do casco apareceu na areia. Pesquisadores concluíram que provavelmente pertencia ao Warren Sawyer.

Em fevereiro de 2023, outro fragmento, de aproximadamente 4,5 metros, foi encontrado nas proximidades, mas acabou novamente coberto pela areia antes de ser documentado pelos arqueólogos.

Agora, a erosão provocada pela tempestade voltou a expor possíveis restos da embarcação.

Especialistas do Egan Maritime Institute já examinaram o local, e o material será encaminhado para análise de arqueólogos do estado. David Robinson, diretor e principal arqueólogo do Conselho de Recursos Arqueológicos Subaquáticos de Massachusetts, afirmou que as primeiras imagens mostram semelhanças entre os novos destroços e os encontrados em 2022, mas ressaltou que eles também podem pertencer a outra embarcação.

Conhecida como um dos “cemitérios do Atlântico”, Nantucket tem uma estimativa de mais de 750 naufrágios nas águas ao redor da ilha.

As autoridades pedem que visitantes não mexam nos restos. A legislação de Massachusetts proíbe retirar, danificar ou deslocar recursos arqueológicos subaquáticos.

Fonte: G1