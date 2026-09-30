TSA retira cadeiras e proíbe agentes de sentar durante checagem de documentos nos aeroportos

Agentes da Administração de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (TSA) que verificam documentos e cartões de embarque nos aeroportos não poderão mais trabalhar sentados. A agência está retirando as cadeiras dos postos de checagem de documentos em aeroportos de todo o país.

Segundo a TSA, a mudança tem como objetivo manter os funcionários mais atentos durante o trabalho e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência mais profissional aos passageiros.

“Essa mudança reforça nossa postura de segurança e nosso compromisso com a hospitalidade, mantendo esses agentes de pé e atentos”, afirmou um porta-voz da agência. A TSA também disse que todos os funcionários precisam cumprir os requisitos de aptidão para exercer suas funções de segurança nacional.

A decisão foi criticada pelo Conselho 100 da American Federation of Government Employees (AFGE), sindicato que representa mais de 40 mil funcionários da TSA. A entidade afirmou que não foi consultada antes do anúncio e defendeu que as cadeiras são um recurso básico de segurança e ergonomia para trabalhadores que passam longos períodos em pé e caminhando sobre pisos rígidos.

O sindicato também afirmou que obrigar os agentes responsáveis pela checagem de documentos a permanecerem em pé durante horas contraria práticas de segurança no trabalho e disse que pretende contestar a mudança.

A retirada das cadeiras ocorre durante um período de mudanças na TSA, cerca de dois meses após David Cummins assumir o comando da agência. A administração vem promovendo iniciativas voltadas à segurança, eficiência dos postos de controle e experiência dos passageiros.

A medida também acontece após um ano turbulento para os funcionários da TSA. Durante uma paralisação parcial do governo federal, agentes chegaram a ficar sem receber salários, enquanto aeroportos registraram aumento nas filas de segurança e alguns funcionários deixaram os cargos.

Fonte: NBC