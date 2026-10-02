Pimentas em conserva são recolhidas após suspeita de contaminação por roedor nos EUA

Uma fabricante de alimentos da Califórnia anunciou o recolhimento voluntário de um lote de peperoncini após uma consumidora publicar nas redes sociais um vídeo no qual afirma ter encontrado um possível roedor morto dentro do pote.

O recall envolve o Mezzetta Golden Greek Peperoncini Medium Heat, de 32 onças (cerca de 907 gramas). Segundo o aviso enviado pela empresa à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), o produto pode conter “objetos estranhos, como contaminação por pragas”.

Em um vídeo publicado no TikTok em 16 de setembro, uma mulher afirmou que preparava um assado ao estilo Mississippi quando encontrou o que identificou como um filhote de camundongo dentro do pote de peperoncini.

A Mezzetta informou que entrou em contato com a consumidora e iniciou uma investigação. A empresa também notificou a FDA e pediu aos estabelecimentos parceiros que retirassem o produto afetado das prateleiras.

Segundo a fabricante, o recall está limitado a um único produto e a um lote específico. A empresa afirmou ainda que identificou os clientes que receberam os itens envolvidos e está trabalhando para isolá-los e retirá-los do mercado.

Até o momento, não foram registrados casos de doenças ou ferimentos relacionados ao produto. A Mezzetta também solicitou a devolução do pote apontado pela consumidora para análise durante a investigação.

Fonte: CBS