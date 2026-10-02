EUA anunciam recall de brinquedo que virou febre entre crianças no Brasil

CPSC recolhe mais de 37 mil unidades de "Squishy Dumpling" e outros brinquedos após identificar risco potencialmente fatal caso as bolinhas de água sejam ingeridas

A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos (CPSC) anunciou nesta quinta-feira, 1º de outubro, o recall de mais de 37 mil unidades dos brinquedos Squishy Dumpling Toys e Crazy Squib Ball Toys, além de outras 480 unidades do Mochi Malrang Mystery Dumpling.

Os produtos, que ganharam popularidade entre crianças e também viraram febre no Brasil, contêm pequenas bolinhas de água em seu interior. Segundo a CPSC, testes mostraram que elas podem se expandir além do permitido pelas normas de segurança para brinquedos.

A agência alerta que, se ingeridas, as bolinhas podem provocar asfixia ou obstrução intestinal, com risco potencial de consequências graves e até morte. Entre os possíveis sintomas estão vômitos, desidratação e forte desconforto.

Até o momento, não foram registrados ferimentos ou mortes relacionados aos produtos que motivaram o recall.

Além do risco de ingestão, reportagens do Daily Mail mencionaram outros problemas associados a alguns desses brinquedos, incluindo fortes odores químicos, vapores contendo compostos potencialmente nocivos e relatos de queimaduras. Essas ocorrências, no entanto, são distintas do problema que levou ao recall anunciado pela CPSC.

A recomendação da agência é que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos brinquedos incluídos no recolhimento e sigam as orientações oficiais para devolução ou descarte.

Fonte: EXTRA