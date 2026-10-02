Farmácia dos EUA faz recall de injetável vendido em todo o país por risco de contaminação

Glutathione Injection, usado em tratamentos de bem-estar e suporte hepático, pode conter níveis elevados de toxinas bacterianas; FDA alerta para risco de reações graves

A farmácia de manipulação Greenwich Rx anunciou o recall de lotes do Greenwich RX Glutathione Injection 200 mg/mL, distribuídos diretamente a consumidores em todo os Estados Unidos entre 26 de junho e 21 de setembro de 2026.

Segundo a Food and Drug Administration (FDA), os produtos podem conter níveis elevados de endotoxinas, substâncias liberadas por determinadas bactérias que podem provocar reações graves quando injetadas.

Entre os possíveis efeitos estão febre, queda da pressão arterial, reações inflamatórias, choque anafilático e, em casos graves, morte.

Até o aviso divulgado em 1º de outubro, a Greenwich Rx havia recebido dois relatos de reações adversas que levaram consumidores a procurar atendimento em serviços de emergência. A empresa afirmou que os casos ocorreram após administração inadequada dos medicamentos.

Quais produtos foram recolhidos?

O recall envolve frascos de 10 mL de Greenwich RX Glutathione Injection 200 mg/mL, nos seguintes lotes:

0060-062426-1 — validade 02/10/2026

0060-062726-1 — 05/10/2026

0060-070926-1 — 17/10/2026

0060-071426-1 — 22/10/2026

0060-071426-2 — 22/10/2026

0060-072026-1 — 28/10/2026

0060-072726-1 — 04/11/2026

0060-072926-1 — 06/11/2026

0060-073126-1 — 08/11/2026

0060-080426-1 — 12/11/2026

A orientação é interromper imediatamente o uso dos produtos incluídos no recall e descartá-los. A Greenwich Rx informou que está notificando distribuidores e clientes e organizando o descarte dos medicamentos.

Consumidores que apresentarem possíveis efeitos adversos devem procurar atendimento médico. A empresa disponibilizou o telefone 866-552-4916 e o e-mail [email protected] para dúvidas.

O que são farmácias de manipulação?

As farmácias de manipulação produzem medicamentos personalizados a partir de ingredientes farmacêuticos, podendo adaptar doses ou formulações de acordo com necessidades específicas dos pacientes.

Diferentemente dos medicamentos industrializados, as formulações manipuladas não passam pelo mesmo processo de avaliação da FDA para comprovar pureza, segurança e eficácia. A agência também não realiza inspeções rotineiras em todas as farmácias de manipulação, o que pode aumentar os riscos de problemas de qualidade e contaminação.

O setor ganhou ainda mais espaço nos últimos anos com a procura por medicamentos como os agonistas de GLP-1 e por peptídeos, mas também passou a enfrentar maior escrutínio de autoridades e empresas farmacêuticas.

Fonte: USA TODAY