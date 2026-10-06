American Airlines permitirá pagar passagens com dinheiro e milhas

A American Airlines vai permitir que passageiros combinem dinheiro e milhas para pagar passagens aéreas. A novidade será disponibilizada nas próximas semanas para participantes do programa de fidelidade AAdvantage nos Estados Unidos.

Inicialmente, a opção será válida para voos domésticos, com exceção de viagens de e para Alasca e Havaí. A companhia afirma que pretende ampliar o recurso para outras rotas.

Durante a compra pelo site ou aplicativo, o passageiro poderá escolher quanto deseja pagar em dinheiro e quantas milhas pretende utilizar, por meio de um controle deslizante. A mudança aproxima a American de concorrentes como Delta e United, que já oferecem opções semelhantes.

A companhia também lançou uma promoção temporária que permite a clientes com status em programas de fidelidade de outras aéreas obter um nível equivalente na American por quatro meses.

A novidade chega em um momento de alta nas tarifas aéreas, impulsionada pelo aumento dos custos do combustível após a guerra no Irã. Segundo a Hopper, as passagens para o período do Dia de Ação de Graças devem atingir o maior preço em uma década, com tarifas de ida e volta 31% mais caras que no ano passado.

Fonte: CBS