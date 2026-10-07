FBI prende jovem acusado de planejar ataque no Mall of America

O FBI prendeu um jovem de 18 anos em Minnesota acusado de planejar um ataque em massa no Mall of America, um dos principais centros comerciais dos Estados Unidos. Segundo documentos apresentados à Justiça federal, Sheikhdoon Abdullahi Mohamud teria declarado apoio ao Estado Islâmico (ISIS) e discutido durante meses a intenção de realizar um atentado.

De acordo com os investigadores, Mohamud teria adquirido um rifle, carregadores e munição de uma pessoa que acreditava ser integrante do ISIS, mas que, na verdade, trabalhava de forma confidencial para o FBI. As autoridades afirmam que o jovem pretendia utilizar a arma em um local público com grande concentração de pessoas.

A investigação começou no fim de 2024 e envolveu um informante que manteve contato com Mohamud por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais. Inicialmente, segundo o FBI, o jovem demonstrava interesse em viajar para a Somália e se juntar ao grupo extremista al-Shabaab. Posteriormente, teria mudado de planos e passado a considerar a realização de um ataque nos Estados Unidos.

Os documentos judiciais afirmam que ele mencionou o Mall of America e outros eventos com grande público como possíveis alvos. O FBI informou que a prisão ocorreu antes que qualquer ataque fosse realizado.

Mohamud foi acusado de receber conscientemente uma arma e munição sabendo, ou tendo motivos para acreditar, que seriam utilizadas na prática de um crime federal de terrorismo. O caso segue em tramitação na Justiça federal de Minnesota.

Fonte: FOX