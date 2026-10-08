Casal com 21 filhos é preso na Califórnia acusado de abusos contra crianças geradas por barriga de aluguel

Investigação revelou supostas agressões contra bebês e crianças dentro de uma mansão monitorada por mais de 30 câmeras. Casal nega as acusações.

Um casal milionário foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de envolvimento em um esquema de abusos contra crianças, a maioria nascida por meio de barrigas de aluguel. O caso envolve 21 filhos e uma investigação que revelou suspeitas de violência física, maus-tratos e irregularidades em contratos de gestação por substituição.

Guojun Xuan, de 66 anos, e Silvia Zhang, de 39, foram presos na terça-feira, 6 de outubro, em uma mansão na cidade de Arcadia, região de Los Angeles, após uma investigação iniciada em maio de 2025.

Segundo a Promotoria do Condado de Los Angeles, pelo menos 14 crianças nascidas por meio de barrigas de aluguel foram identificadas como vítimas de supostos abusos. Algumas tinham apenas dois meses de idade.

Câmeras registraram supostas agressões

A residência possuía mais de 30 câmeras de vigilância que monitoravam os ambientes onde as crianças permaneciam sob os cuidados de babás contratadas pelo casal.

De acordo com os investigadores, imagens mostram funcionárias agredindo crianças com tapas, golpes e outros castigos físicos. A acusação afirma que os responsáveis acompanhavam as agressões pelas câmeras e, em algumas ocasiões, chegavam a rir das cenas.

Guojun Xuan também é acusado de participar diretamente de agressões e de orientar uma funcionária a bater com mais força em uma criança.

A mansão tinha espaços improvisados como salas de aula, onde os menores permaneciam durante várias horas por dia.

Ferimento em bebê revelou o caso

A investigação começou quando um bebê de dois meses foi levado ao hospital com um ferimento grave na cabeça.

A explicação apresentada sobre a origem da lesão levantou suspeitas entre os profissionais de saúde, que acionaram a polícia.

Durante as buscas, as autoridades descobriram a existência de 21 crianças vinculadas ao casal. Quinze foram retiradas da residência, enquanto outras seis foram localizadas em outros endereços.

Todas foram colocadas sob proteção dos serviços sociais do Condado de Los Angeles.

Empresa recrutava mulheres para gerar os bebês

Outro ponto da investigação envolve a empresa Mark Surrogacy, criada pelo casal para contratar mulheres dispostas a gerar crianças por meio de gestação por substituição.

Segundo os promotores, algumas dessas mulheres receberam informações falsas sobre a situação familiar dos contratantes. Em determinados casos, acreditavam que estavam ajudando uma família que desejava ter apenas mais um filho.

Pelo menos oito mulheres relataram ter recebido informações enganosas ou incompletas.

A gestação por substituição é permitida na Califórnia, mas o caso levantou questionamentos sobre a fiscalização das agências e a proteção das crianças após o nascimento.

Casal nega acusações e Justiça fixa fiança milionária

Na audiência realizada em 6 de outubro, os dois acusados se declararam inocentes.

A Justiça estabeleceu uma fiança de US$ 20 milhões para cada um. A Promotoria havia solicitado US$ 100 milhões por acusado, considerando a gravidade das denúncias e o possível risco de fuga.

Se condenados por todas as acusações, Guojun Xuan poderá receber pena de até 17 anos e quatro meses de prisão. Silvia Zhang poderá enfrentar até 11 anos e oito meses.

Uma das babás também foi formalmente acusada e permanece foragida.

O advogado do casal nega que seus clientes tenham participado das agressões e atribui a responsabilidade às funcionárias.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias em que as crianças foram geradas, a atuação da empresa de barriga de aluguel e a possível existência de outras irregularidades.

Fontes: Promotoria do Condado de Los Angeles, Associated Press e ABC News.