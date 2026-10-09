Polícia investiga possível ligação entre cinco mortes em Lansing

A polícia de Lansing, no Michigan, investiga a possibilidade de que cinco mortes recentes estejam relacionadas e tenham sido provocadas por uma mesma pessoa. Os casos ocorreram nas proximidades da Lansing River Trail, e o chefe de polícia, Robert Backus, afirmou que os investigadores estão analisando possíveis padrões.

Segundo Backus, todas as vítimas eram homens brancos, com idades entre 22 e 70 anos, e estavam em situação de rua. A polícia também suspeita que os ataques tenham ocorrido durante a madrugada, possivelmente enquanto as vítimas estavam deitadas ou dormindo.

O primeiro caso aconteceu em outubro de 2025, quando Gino Chouinard, de 54 anos, foi encontrado com ferimentos no rosto. Ele morreu dias depois, e a causa da morte foi considerada indeterminada pelo médico legista.

Outros três homens — Denis Dunnebacke, de 70 anos; Robert Smith, de 57; e Louis Woodruff, também de 57 — foram encontrados inconscientes ou com ferimentos na região do rosto entre julho e agosto deste ano. Os três morreram posteriormente. A morte de Smith foi classificada como homicídio, assim como a de Woodruff.

O quinto caso envolve Daniel Lusk, de 22 anos, encontrado morto a facadas em agosto. Um suspeito, Edward Joseph Smith, foi preso e acusado de homicídio. A polícia, porém, ainda não afirma que ele esteja ligado aos outros quatro casos.

Backus ressaltou que os investigadores precisam evitar conclusões precipitadas e buscar evidências que confirmem ou descartem a relação entre as ocorrências. Segundo ele, os quatro casos sem suspeito envolvem aparentes traumas causados por força contundente, mas nenhuma arma foi identificada.

A polícia criou uma linha específica para receber denúncias relacionadas a ataques na River Trail e afirma que imagens de câmeras de segurança podem ser fundamentais para esclarecer os casos. O chefe de polícia também defendeu a instalação de mais câmeras na região.

Fonte: ABC