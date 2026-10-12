Um em cada 15 gatos pode carregar parasita conhecido como "febre do castor"

Uma nova pesquisa indica que cerca de um em cada 15 gatos pode estar infectado pelo Giardia duodenalis, um parasita intestinal conhecido popularmente como “febre do castor”. O estudo analisou mais de 150 mil amostras de gatos em 49 estados americanos e cinco províncias do Canadá.

Segundo os pesquisadores, aproximadamente um em cada cinco gatos infectados pode carregar formas do parasita capazes de transmitir a infecção para humanos.

A giárdia se instala no intestino e é eliminada pelas fezes. A contaminação pode ocorrer pelo contato com material fecal de animais ou pessoas infectadas, além do consumo de água contaminada. Entre os principais sintomas estão diarreia frequente, dor ou desconforto abdominal e inchaço.

Em alguns casos, a infecção pode provocar sintomas prolongados, como diarreia crônica, síndrome do intestino irritável, inflamações e deficiências nutricionais. Crianças e pessoas com o sistema imunológico comprometido podem ter maior risco de complicações.

Nos gatos, a infecção pode causar sintomas semelhantes aos dos humanos ou não apresentar sinais. O estudo apontou maior ocorrência entre filhotes e gatos machos, além de taxas mais elevadas em animais que vivem em abrigos e na região Centro-Oeste dos Estados Unidos.

Especialistas recomendam atenção à higiene, principalmente quando há crianças pequenas ou pessoas imunocomprometidas em casa. Se um gato for diagnosticado, é importante higienizar caixas de areia, potes de água e comida e limpar áreas que possam ter sido contaminadas.

Apesar de ser comum, a giardíase geralmente pode ser tratada. A recomendação é manter as mãos limpas, evitar que o animal lamba o rosto ou a boca e procurar um veterinário caso o gato apresente sintomas ou haja suspeita de exposição.

Fonte: ABC