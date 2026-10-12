EUA registram setembro mais quente da história, aponta NOAA

Os Estados Unidos continentais registraram o setembro mais quente desde o início das medições, em 1895, segundo um relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). O recorde superou o anterior, estabelecido em 1998.

Foi o 20º mês consecutivo com temperaturas acima da média nos 48 estados contíguos do país. Em 2026, quatro meses já registraram as maiores temperaturas médias para seus respectivos períodos: março, julho, agosto e setembro.

No mês passado, 43 estados tiveram temperaturas acima da média. Arkansas, Illinois, Kansas, Louisiana, Missouri, Novo México, Oklahoma e Texas registraram o setembro mais quente de suas séries históricas. Oregon foi o único estado com temperaturas abaixo da média.

Segundo a NOAA, o novo recorde foi impulsionado principalmente pelas temperaturas elevadas durante a noite. Cerca de 80 milhões de pessoas enfrentaram as noites de setembro mais quentes já registradas em suas regiões.

O mês também foi marcado por diferenças nos volumes de chuva. Enquanto algumas áreas continuaram enfrentando condições mais secas que o normal, o Sudoeste teve precipitação superior ao dobro da média histórica. O Arizona registrou o setembro mais chuvoso desde 1983, e o Novo México, desde 1941.

Apesar das chuvas em algumas regiões, a seca continuou afetando cerca de 55% dos Estados Unidos continentais, segundo o relatório do Monitor de Secas divulgado em 8 de outubro. As condições pioraram em partes das Grandes Planícies do Sul e dos vales dos rios Mississippi e Tennessee, mas melhoraram em áreas do Sudoeste, das Grandes Planícies do Norte e do Meio-Oeste Superior.

No Havaí, setembro foi o mês mais chuvoso desde 2015, com influência do furacão Lowell. O estado acumulou 10,83 polegadas de chuva, aproximadamente 275 milímetros, volume 6,42 polegadas acima da média mensal.

Fonte: ABC