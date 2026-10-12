Hershey muda embalagem de chocolate da Reese’s após processo por propaganda enganosa

A Hershey mudou a embalagem dos Reese’s Peanut Butter Pumpkins, chocolates em formato de abóbora vendidos no Halloween, após enfrentar um processo que questionava a diferença entre as imagens da embalagem e o produto real.

Agora, os pacotes trazem a frase “Carving not on actual product” (“Os entalhes não estão presentes no produto”), em letras pequenas na parte da frente e de trás. O aviso substitui a expressão anterior “Decorating Suggestion” (“Sugestão de decoração”), que acompanhava a imagem do doce com olhos e boca no estilo de uma abóbora de Halloween.

A mudança ocorre após um tribunal da Flórida rejeitar uma ação coletiva proposta por Nathan Vidal e Eduardo Granados. Os dois alegaram ter sido enganados ao comprar os chocolates sem os detalhes decorativos mostrados na embalagem e afirmaram que pagaram mais pelo produto por causa do desenho.

A juíza federal Melissa Damian decidiu que os consumidores não demonstraram prejuízo jurídico suficiente para sustentar a ação. Segundo ela, a insatisfação subjetiva com a aparência do doce não comprova que o produto fosse defeituoso ou tivesse perdido seu valor econômico.

Os advogados dos consumidores disseram que pretendem recorrer da decisão. A Hershey havia argumentado que a embalagem já identificava os entalhes como uma sugestão de decoração.

A empresa lançou recentemente mais de 20 produtos temáticos para o Halloween.

Fonte: FOX