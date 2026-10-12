Praias da Califórnia são fechadas após ondas e maré alta provocarem alagamentos

Praias e áreas costeiras do sul da Califórnia enfrentam alagamentos devido à combinação de ondas fortes e níveis do mar acima do normal, provocados pelos efeitos remanescentes da tempestade tropical Rachel e por outro sistema meteorológico que avança pelo oeste dos Estados Unidos.

Em Newport Beach, no condado de Orange, ruas como a Balboa Boulevard e vias próximas estão alagadas desde sexta-feira. Diante da situação, a prefeitura declarou emergência local no sábado para facilitar a obtenção de recursos e reforçar as medidas de proteção a moradores e propriedades.

Todas as praias e os píeres da cidade foram fechados por tempo indeterminado. As autoridades alertam que as condições perigosas devem persistir, com previsão de marés mais altas e maior risco de alagamentos durante o domingo.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu um alerta de inundação costeira para as praias do condado de Orange, válido a partir das 15h de domingo até a tarde de terça-feira. A previsão inclui possíveis danos causados pela erosão e pela água do mar invadindo estradas e passagens próximas à costa.

Outras cidades, como Laguna Beach, Huntington Beach e San Clemente, distribuíram sacos de areia para ajudar a conter possíveis inundações. Em Seal Beach, estacionamentos próximos à praia foram fechados preventivamente.

Rachel perdeu as características tropicais no fim da noite de sábado, após passar pelo litoral da Baixa Califórnia, no México. Mesmo assim, seus remanescentes devem continuar contribuindo para chuvas intensas, ventos fortes e ondas perigosas.

O risco de enchentes repentinas também permanece elevado em partes do sul da Califórnia, noroeste do Arizona, sul de Nevada e sudoeste de Utah. No sábado, tempestades provocaram rajadas de vento superiores a 96 km/h em Menifee e Temecula, na Califórnia, além de chuvas intensas e alagamentos isolados. Perto de Phoenix, no Arizona, os ventos também levantaram uma tempestade de poeira que reduziu a visibilidade a quase zero.

Fonte: ABC