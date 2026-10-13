Six Flags fecha temporariamente nove atrações em seis parques após morte em montanha-russa

A rede de parques de diversões Six Flags fechou temporariamente nove atrações em seis unidades após a morte de um homem que caiu de uma montanha-russa no Six Flags Over Georgia, nos Estados Unidos, na segunda-feira. A vítima foi identificada pela polícia como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, morador de Atlanta.

O acidente aconteceu no Goliath, uma montanha-russa que atinge cerca de 113 km/h e chega a aproximadamente 61 metros de altura. Testemunhas relataram que o homem saiu do assento durante o percurso. Segundo a polícia, outras pessoas também ficaram feridas no incidente.

A empresa informou que decidiu suspender temporariamente atrações semelhantes em outros parques por precaução, mas não divulgou a lista completa dos brinquedos afetados. Entre eles estaria a montanha-russa Nitro, no Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey, segundo a CBS News Philadelphia.

O Six Flags Over Georgia permaneceu fechado na terça-feira, conforme o calendário regular de funcionamento. Em comunicado, a empresa afirmou estar profundamente abalada com o ocorrido e disse que coopera integralmente com as autoridades.

Investigação em andamento

As autoridades investigam as circunstâncias da queda. Segundo Brian Avery, professor de direito e gestão de riscos da Universidade da Flórida, a apuração deve analisar imagens de câmeras, registros de manutenção e depoimentos de testemunhas e funcionários responsáveis pela atração.

O caso ocorre cerca de duas semanas após o fechamento definitivo da montanha-russa X2, no parque Six Flags Magic Mountain, na Califórnia. A decisão aconteceu em meio a vários processos judiciais que alegam que o brinquedo provocou lesões cerebrais graves. A empresa não comentou os processos em andamento.

Especialistas afirmam que acidentes envolvendo montanhas-russas são raros, mas defendem maior uniformidade na fiscalização e nos padrões de segurança dos parques de diversões nos Estados Unidos.

Fonte: CBS