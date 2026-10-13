Nova regra dos EUA pode dificultar a entrada de cães de viajantes brasileiros

CDC atualizou a lista de aeroportos com instalações autorizadas para receber animais. Como o Brasil é considerado um país de alto risco para raiva canina, tutores precisam verificar as exigências sanitárias antes da viagem.

Brasileiros que pretendem viajar aos Estados Unidos com seus cães devem ficar atentos às regras sanitárias americanas. Em 1º de setembro de 2026, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) atualizou a lista de aeroportos com instalações de cuidados para animais registradas pelo órgão, conhecidas como CDC-registered Animal Care Facilities.

A relação inclui oito aeroportos: Atlanta, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, Nova York (JFK), Filadélfia, Seattle-Tacoma e Washington Dulles.

A atualização é especialmente relevante para viajantes que saem do Brasil, classificado pelo CDC como país de alto risco para raiva canina, conforme a lista oficial atualizada em abril de 2026.

Dependendo da situação do animal e dos documentos apresentados, podem ser exigidas etapas adicionais para a entrada nos Estados Unidos.

Por isso, antes de comprar a passagem, é importante consultar as orientações oficiais do CDC e confirmar quais requisitos se aplicam ao cão, especialmente em relação à vacinação, à documentação e ao aeroporto de chegada.

Fonte: R7