Nova regra dos EUA pode dificultar a entrada de cães de viajantes brasileiros

Brasileiros que pretendem viajar aos Estados Unidos com seus cães devem ficar atentos às regras sanitárias americanas. Em 1º de setembro de 2026, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) atualizou a lista de aeroportos com instalações de cuidados para animais registradas pelo órgão, conhecidas como CDC-registered Animal Care Facilities.
A relação inclui oito aeroportos: Atlanta, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, Nova York (JFK), Filadélfia, Seattle-Tacoma e Washington Dulles.
A atualização é especialmente relevante para viajantes que saem do Brasil, classificado pelo CDC como país de alto risco para raiva canina, conforme a lista oficial atualizada em abril de 2026.
Dependendo da situação do animal e dos documentos apresentados, podem ser exigidas etapas adicionais para a entrada nos Estados Unidos.
Por isso, antes de comprar a passagem, é importante consultar as orientações oficiais do CDC e confirmar quais requisitos se aplicam ao cão, especialmente em relação à vacinação, à documentação e ao aeroporto de chegada.
Fonte: R7