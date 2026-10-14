Jovem de 21 anos morre após ir ao hospital por fratura no tornozelo, aponta processo

Dale Alice Martin, uma jovem de 21 anos nascida em Manhattan, Nova York, morreu após procurar atendimento para tratar uma fratura no tornozelo em um hospital de Connecticut, nos Estados Unidos. Segundo uma ação judicial movida pela família, a estudante recebeu uma combinação de analgésicos em doses excessivas, que comprometeu sua respiração e levou a uma parada cardíaca.

O caso ocorreu em 10 de abril de 2025, no Waterbury Hospital, para onde Dale foi levada após fraturar o tornozelo durante um trabalho em uma fazenda. De acordo com o processo, em menos de 14 horas de internação, a administração dos medicamentos teria feito a jovem parar de respirar. A família afirma que ela não foi monitorada adequadamente e que uma enfermeira só a verificou às 7h, quando seu coração já havia parado.

A autópsia apontou parada cardíaca como causa da morte, segundo a ação apresentada pelo advogado da família, Christopher Mattei.

O pai da jovem, Lindsay Martin, afirmou que a família desconhecia os problemas enfrentados pelo hospital. Ele também questionou as condições da unidade, que pertencia à Prospect Medical Holdings, empresa que entrou com pedido de falência em janeiro de 2025.

Segundo Mattei, o processo pretende apurar se cortes de pessoal, treinamento e infraestrutura comprometeram a qualidade do atendimento. No início de 2026, a UConn Health adquiriu o hospital.

Um representante da unidade se recusou a comentar o caso, alegando que a morte ocorreu antes de a instituição passar para a nova administração. Os ex-CEOs da Prospect Medical Holdings, David Topper e Von Crockett, não responderam aos pedidos de comentário feitos pela NBC Nightly News.

As acusações fazem parte de um processo judicial e ainda precisam ser avaliadas no âmbito legal.

Fonte: New York Post